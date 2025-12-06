ಶನಿವಾರ, 6 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
PHOTOS: ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಕಿರುತೆರೆ ನಟ ಅರುಣ್​ ಕುಮಾರ್

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 6 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:13 IST
Last Updated : 6 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:13 IST
ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆ ನಟ ಅರುಣ್​ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ರೀತಿಕಾ ಅಶೋಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿತ್ರ: ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ

‘ನಾಗಿಣಿ’, ‘ನನ್ನರಸಿ ರಾಧೆ’, ‘ನೀನಾದೇನಾ’ ಧಾರಾವಾಹಿ ಮೂಲಕ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ನಟ ಅರುಣ್​ ಕುಮಾರ್ ನವೆಂಬರ್ 30ರಂದು ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿತ್ರ: ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ

ಮದುವೆ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ನಟ ಅರುಣ್​ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿತ್ರ: ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ

ಆ ಫೋಟೊಗಳ ಜೊತೆಗೆ ‘30-11-2025, ನನಗೆ ನೀನು, ನಿನಗೆ ನಾನು. ಹೊಸ ಬದುಕಿನ ಹೊಸ ಶುಭಾರಂಭ’ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿತ್ರ: ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ

ನಟ ಅರುಣ್​ ಕುಮಾರ್​ ಅವರು ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟೈಗರ್ ವಿನೋದ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹಾಗೂ ಪದ್ಮಾವತಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಹೌಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ‘ಬಲರಾಮ’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿತ್ರ: ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ

