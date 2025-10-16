VIDEO | ಓ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಣ್ಣೆ ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲಾ ನೀನೇ: ಪಾರುಗಾಗಿ ಹಾಡಿದ ಶಿವು‌

<p>ಜೀ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿರುವ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಧಾರಾವಾಹಿಯೂ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಸುಪ್ರಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜೇಶ್ ಮಾವಳ್ಳಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಧಾರಾವಾಹಿಯೂ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಪಾರು ಹಾಗೂ ಶಿವುಗೆ ನೆಚ್ಚಿನ ಜೋಡಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.</p>.ಜೀ ಕುಟುಂಬ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್: ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ತಾರೆಯರ ಸಮಾಗಮ.Telugu Kutumbam Awards: ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಮಂಡ್ಯ ರಮೇಶ್ ಪಾದಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ ಕನ್ನಡತಿ.<p>ಜೀ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ಕುಟುಂಬ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್- 2025' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೇ ತಿಂಗಳ (ಅಕ್ಟೋಬರ್) 17, 18 ಮತ್ತು 19ರಂದು ಸಂಜೆ 6:30ಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಜೀ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಮೋಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಪ್ರೊಮೋ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಪಾರು ಹಾಗೂ ಶಿವುಗೆ ನೆಚ್ಚಿನ ಜೋಡಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದಿದೆ.</p><p>ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವು ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟ ವಿಕಾಶ್ ಉತ್ತಯ್ಯ ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಪಾರು ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿ ನಿಶಾ ರವಿಕೃಷ್ಣನ್ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಇಬ್ಬರ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ಕುಟುಂಬ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಶಿವು ಅವರು ಪಾರುಗಾಗಿ ಸುಂದರವಾರದ ಹಾಡು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಶಿವು ಪಾತ್ರಧಾರಿ ನಟ ವಿಕಾಶ್ ಉತ್ತಯ್ಯ ಅವರು ನಿಶಾ ರವಿಕೃಷ್ಣನ್ಗಾಗಿ ಎರಡು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ‘ಪಾರುಗೋಸ್ಕರ ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಓ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಣ್ಣೆ ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲಾ ನೀನೇ’ ಎಂಬ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಕಾಶ್ ಉತ್ತಯ್ಯ ಹಾಡು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನಟಿ ನಿಶಾ ರವಿಕೃಷ್ಣನ್ ಭಾವುಕರಾದರು.</p>