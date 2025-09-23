ಮಂಗಳವಾರ, 23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homeentertainmenttv
ADVERTISEMENT

PHOTOS: ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ‌‘ನಾ ನಿನ್ನ ಬಿಡಲಾರೆ’ ಖ್ಯಾತಿಯ ಹಿತಾ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 11:39 IST
Last Updated : 23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 11:39 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
‘ನಾ ನಿನ್ನ ಬಿಡಲಾರೆ’ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರೋ ಪುಟಾಣಿ ಹಿತಾ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ.

‘ನಾ ನಿನ್ನ ಬಿಡಲಾರೆ’ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರೋ ಪುಟಾಣಿ ಹಿತಾ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ.

ಚಿತ್ರ: mahita_v_official 

ADVERTISEMENT
ಜೀ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿರುವ ‘ನಾ ನಿನ್ನ ಬಿಡಲಾರೆ’ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿತಾ, ಹಿತಾ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ.

ಜೀ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿರುವ ‘ನಾ ನಿನ್ನ ಬಿಡಲಾರೆ’ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿತಾ, ಹಿತಾ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ.

ಚಿತ್ರ: mahita_v_official 

ನನ್ನಮ್ಮ ಸೂಪರ್​​ ಸ್ಟಾರ್​​, ಗಿಚ್ಚಿ ಗಿಲಿಗಿಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಶೋ, ಚುಕ್ಕಿತಾರೆ ಧಾರಾವಾಹಿ ಮೂಲಕ ಮನೆ ಮಾತಾಗಿದ್ದಳು ಮಹಿತಾ.

ನನ್ನಮ್ಮ ಸೂಪರ್​​ ಸ್ಟಾರ್​​, ಗಿಚ್ಚಿ ಗಿಲಿಗಿಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಶೋ, ಚುಕ್ಕಿತಾರೆ ಧಾರಾವಾಹಿ ಮೂಲಕ ಮನೆ ಮಾತಾಗಿದ್ದಳು ಮಹಿತಾ.


ಚಿತ್ರ: mahita_v_official 

ಚುಕ್ಕಿತಾರೆ ಧಾರಾವಾಹಿ ಮೂಲಕ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಬಾಲನಟಿ ಮಹಿತಾ ಸದ್ಯ ನಾ ನಿನ್ನ ಬಿಡಲಾರೆಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ.

ಚುಕ್ಕಿತಾರೆ ಧಾರಾವಾಹಿ ಮೂಲಕ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಬಾಲನಟಿ ಮಹಿತಾ ಸದ್ಯ ನಾ ನಿನ್ನ ಬಿಡಲಾರೆಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ.

ಚಿತ್ರ: mahita_v_official 

ಗಿಚ್ಚಿ ಗಿಲಿಗಿಲಿ ಸೀಸನ್​​ 2ರಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ನಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಳು ಮಹಿತಾ.

ಗಿಚ್ಚಿ ಗಿಲಿಗಿಲಿ ಸೀಸನ್​​ 2ರಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ನಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಳು ಮಹಿತಾ.

ಚಿತ್ರ: mahita_v_official 

ಈಗ ಪುಟಾಣಿ ಮಹಿತಾ 8ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ.

ಈಗ ಪುಟಾಣಿ ಮಹಿತಾ 8ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ.

ಚಿತ್ರ: mahita_v_official 

ಮಹಿತಾ ತಾಯಿ ತನುಜಾ ಮಗಳ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಹಿತಾ ತಾಯಿ ತನುಜಾ ಮಗಳ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿತ್ರ: mahita_v_official 

ಮಹಿತಾ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ನಾ ನಿನ್ನ ಬಿಡಲಾರೆ ಧಾರಾವಾಹಿ ತಂಡ, ಮಹಿತಾ ಗೆಳೆಯ–ಗೆಳೆತಿಯರು ಬಂದು ಶುಭ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.

ಮಹಿತಾ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ನಾ ನಿನ್ನ ಬಿಡಲಾರೆ ಧಾರಾವಾಹಿ ತಂಡ, ಮಹಿತಾ ಗೆಳೆಯ–ಗೆಳೆತಿಯರು ಬಂದು ಶುಭ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿತ್ರ: mahita_v_official 

SerialChild ArtistKannada SerialPhotos

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT