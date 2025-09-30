ಮಂಗಳವಾರ, 30 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
Photos: ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ‌ ಮಿಂಚಿದ ನಟಿ ಮೋಕ್ಷಿತಾ ಪೈ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 30 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 12:48 IST
Last Updated : 30 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 12:48 IST
ನವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಹೊಸ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ನಟಿ ಮೋಕ್ಷಿತಾ ಪೈ

ನವರಾತ್ರಿ 9ನೇ ದಿನವೂ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಮೋಕ್ಷಿತಾ ಪೈ

ನಟಿಯ ಫೋಟೊಗಳಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆ.

ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್ ನಿಂದ ಹೊರ ಬಂದ ಬಳಿಕ ‘ಅದೇ ಕಣ್ಣು‘ ವೆಬ್ ಸೀರಿಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಮೋಕ್ಷಿತಾ.

ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿರುವ ಮೋಕ್ಷಿತಾ.

ಬಿಳಿ, ಕೆಂಪು, ಬೂದು, ನೀಲಿ, ಹಸಿರು, ಹಳದಿ, ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣದ ಉಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

