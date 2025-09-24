ಬುಧವಾರ, 24 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homeentertainmenttv
ADVERTISEMENT

PHOTOS: ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾರು ಖ್ಯಾತಿಯ ನಟಿ ಪವಿತ್ರಾ ನಾಯ್ಕ್

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 24 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:16 IST
Last Updated : 24 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:16 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಪಾರು ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಮೂಲಕ ಮನೆ ಮಾತಾಗಿರುವ ನಟಿ ಪವಿತ್ರಾ ಬಿ ನಾಯ್ಕ್ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಪಾರು ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಮೂಲಕ ಮನೆ ಮಾತಾಗಿರುವ ನಟಿ ಪವಿತ್ರಾ ಬಿ ನಾಯ್ಕ್ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.


ಚಿತ್ರ: pavithrabnaik

ADVERTISEMENT
ಜೀ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿದ್ದ 'ಪಾರು' ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಮೂಲಕ ನಟಿ ಪವಿತ್ರಾ ಬಿ ನಾಯ್ಕ್ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಜೀ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿದ್ದ 'ಪಾರು' ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಮೂಲಕ ನಟಿ ಪವಿತ್ರಾ ಬಿ ನಾಯ್ಕ್ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿತ್ರ: pavithrabnaik

ಪಾರು ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಜನನಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿ ಪವಿತ್ರಾ ಅವರು ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.

ಪಾರು ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಜನನಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿ ಪವಿತ್ರಾ ಅವರು ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.


ಚಿತ್ರ: pavithrabnaik

ಇದೀಗ ನಟಿ ಪವಿತ್ರಾ ಬಿ ನಾಯ್ಕ್ ಅವರು ಹೊಸ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದೀಗ ನಟಿ ಪವಿತ್ರಾ ಬಿ ನಾಯ್ಕ್ ಅವರು ಹೊಸ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.


ಚಿತ್ರ: pavithrabnaik

ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದ ನಟಿ ಪವಿತ್ರ ನಾಯ್ಕ್ ತಮ್ಮ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದ ನಟಿ ಪವಿತ್ರ ನಾಯ್ಕ್ ತಮ್ಮ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.


ಚಿತ್ರ: pavithrabnaik

ನಟಿ ಪವಿತ್ರಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಮನೆಗೆ ನಂದ ಕೃಪ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ನಟಿ ಪವಿತ್ರಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಮನೆಗೆ ನಂದ ಕೃಪ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 


ಚಿತ್ರ: pavithrabnaik

ಸದ್ಯ ನಟಿ ಪವಿತ್ರಾ, ಪಾರು ಧಾರಾವಾಹಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ಪರಭಾಷೆಯತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸದ್ಯ ನಟಿ ಪವಿತ್ರಾ, ಪಾರು ಧಾರಾವಾಹಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ಪರಭಾಷೆಯತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.


ಚಿತ್ರ: pavithrabnaik

ಇನ್ನು, ನಟಿ ಪವಿತ್ರಾ ಬಿ.ನಾಯ್ಕ್ ಅವರು ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ ಧಾರಾವಾಹಿ ಮೂಲಕ ಕಿರುತೆರೆಗೆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು.

ಇನ್ನು, ನಟಿ ಪವಿತ್ರಾ ಬಿ.ನಾಯ್ಕ್ ಅವರು ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ ಧಾರಾವಾಹಿ ಮೂಲಕ ಕಿರುತೆರೆಗೆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು.

ಚಿತ್ರ: pavithrabnaik

ಆದರೆ, ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ ಧಾರಾವಾಹಿ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡಿತ್ತು.

ಆದರೆ, ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ ಧಾರಾವಾಹಿ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡಿತ್ತು.

ಚಿತ್ರ: pavithrabnaik

ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಪವಿತ್ರಾ ಅವರು ಪಾರು ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಜನನಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು.

ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಪವಿತ್ರಾ ಅವರು ಪಾರು ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಜನನಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು.

KannadaactressHomeKannada SerialTamil TV actress

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT