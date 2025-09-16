ಮಂಗಳವಾರ, 16 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
Homeentertainmenttv
PHOTOS | ಮಗನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಿರುತೆರೆ ನಟಿ ಶ್ವೇತಾ ಚೆಂಗಪ್ಪ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 16 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 12:31 IST
Last Updated : 16 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 12:31 IST
ಶ್ವೇತಾ ಚೆಂಗಪ್ಪ ಅವರು ನಟಿ, ನಿರೂಪಕಿಯಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: swethachangappa

ಆಗಾಗ ಪತಿ ಹಾಗೂ ಮಗನ ಜೊತೆಗೆ ದೇಶ ವಿದೇಶ ‌ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇರುತ್ತಾರೆ.

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: swethachangappa

ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ನಟಿ ಶ್ವೇತಾ ಚೆಂಗಪ್ಪ ಈಗ ತಮ್ಮ ಮಗನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: swethachangappa

ಪತಿ ಕಿರಣ್ ಅಪ್ಪಚ್ಚು ಹಾಗೂ ಶ್ವೇತಾ ಚೆಂಗಪ್ಪ ದಂಪತಿಗೆ ಜಿಯಾನ್ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಎಂಬ ಮುದ್ದಾದ ಪುತ್ರನಿದ್ದಾನೆ.

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: swethachangappa

ಇದೀಗ ಜಿಯನ್‌ ಅಯ್ಯಪ್ಪಗೆ 6 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮಗನ ಆರನೇ ವರ್ಷದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: swethachangappa

ಶ್ವೇತಾ ಚೆಂಗಪ್ಪ ಅವರ ಮಗ ಜಿಯನ್‌ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: swethachangappa

ಶ್ವೇತಾ ಚೆಂಗಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಕಿರಣ್‌ ಅಪ್ಪಚ್ಚು ತಮ್ಮ ಆಪ್ತರೊಂದಿಗೆ ಫೋಟೊದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: swethachangappa

ಮಗನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಟಿ ತಮ್ಮ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: swethachangappa

ಪತಿ ಕಿರಣ್ ಹಾಗೂ ಮಗನ ಜೊತೆಗೆ ನಟಿ ಶ್ವೇತಾ ಚೆಂಗಪ್ಪ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: swethachangappa

