ಮಂಗಳವಾರ, 30 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಆಳ–ಅಗಲ | ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಕಂಟಕ?
ವಿದೇಶಿ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಶೇ 100ರಷ್ಟು ಸುಂಕ: ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಘೋಷಣೆ
ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ವಿ., ಬಿ.ವಿ.ಶ್ರೀನಾಥ್‌
Published 30 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
Last Updated 30 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
‘ಮಗುವಿನ ಕೈಯಿಂದ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ, ಸಿನಿಮಾ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಇತರ ದೇಶಗಳು ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಕಸಿದುಕೊಂಡಿವೆ...’
ಆರ್‌ಆರ್‌ಆರ್‌
ಕಲ್ಕಿ
ಛಾವಾ
ದಂಗಲ್‌
ಕಾಂತಾರ
01-10-2025 Ala agala Film tax Stats
moviesBollywoodTollywoodKannada Film IndustryHollywoodtariff hikeTariff Policies

