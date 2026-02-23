ದೇಶದ ಗಡಿಯಾಚೆಯೂ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡ ನಂಜನಗೂಡು ರಸಬಾಳೆ, ಇಂಡಿಯ ಕಾಗ್ಝಿ ಲಿಂಬೆ

ಸೋಮವಾರ, 23 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಬಸವರಾಜ ಸಂಪಳ್ಳಿ
ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ ಸಿ.
Published 23 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 12:32 IST
Last Updated 23 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 12:32 IST
ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂ‌ಕಿನ ಕಬಿನಿ ನದಿ ತೀರದ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ರಸಭರಿತ ‘ನಂಜನಗೂಡು ರಸಬಾಳೆ’ಯ ಸ್ವಾದಕ್ಕೆ ಮನಸೋತವರಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ವಿಜಯಪುರದ ಇಂಡಿಯ ಕಾಗ್ಝಿ ಲಿಂಬೆಗೂ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ. ಇವುಗಳ ರಫ್ತು ಕಾರ್ಯವು ಇದೀಗ ಇನ್ನಷ್ಟು ಗರಿಗೆದರಿದೆ.
ನಂಜನಗೂಡು ರಸಬಾಳೆ
ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ರಸಬಾಳೆ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್‌ಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಭೌಗೋಳಿಕ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಮಾನ್ಯತೆ
ನಂಜನಗೂಡು ರಸಬಾಳೆ ಮತ್ತು ಇಂಡಿ ಕಾಗ್ಜಿ ಲಿಂಬೆಗಳಿಗೆ ಭೌಗೋಳಿಕ ಸೂಚ್ಯಂಕ (ಜಿಐ) ಮಾನ್ಯತೆ ಲಭಿಸಿದೆ. ಇದು ರಫ್ತುಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಬೆಳೆ ವಿಸ್ತರಣೆ
ರೈತರ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿಂದ ನಂಜನಗೂಡು ರಸಬಾಳೆ ಬೆಳೆ ಕ್ಷೇತ್ರ 75 ಎಕರೆಗಳಿಂದ 211 ಎಕರೆಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.
ಇಂಡಿ ಲಿಂಬೆ ರಫ್ತು
ಇಂಡಿ ಲಿಂಬೆಯನ್ನು 25 ದೇಶಗಳಿಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ರೈತರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
211 ಎಕರೆ
ನಂಜನಗೂಡು ರಸಬಾಳೆ ಬೆಳೆ ಕ್ಷೇತ್ರ
₹600 ರಿಂದ ₹800 ಕೋಟಿ
ಇಂಡಿ ಲಿಂಬೆ ವಹಿವಾಟು
12,220 ಹೆಕ್ಟೆರ್
ಇಂಡಿ ಲಿಂಬೆ ಬೆಳೆ ಪ್ರದೇಶ
ಎಐ ಬಳಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿವಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ
