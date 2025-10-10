ರೆಸಿಪಿ| ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ವಿಶೇಷ: ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಬೇಸನ್ ಲಡ್ಡು ಹೀಗೆ ತಯಾರಿಸಿ

<p>ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಹಬ್ಬದ ದಿನದಂದು ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಸಿಹಿ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಗತಿ. ಈ ಬಾರಿಯ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ರುಚಿಕರವಾದ ಬೇಸನ್ ಲಾಡು ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ.</p><p>ಸಿಹಿ ಖಾದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಲಾಡನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಲಾಡುಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಸವಿಯುವುದು ಆರೊಗ್ಯಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. </p>.ರೆಸಿಪಿ | ಟೀ, ಕಾಫಿ ಜೊತೆ ಕರುಂ ಕುರುಂ ಕೋಡುಬಳೆ: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.<p><strong>ಬೇಸನ್ ಲಾಡು ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು:</strong> </p><ul><li><p>ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು - 2 ಬಟ್ಟಲು</p></li><li><p>ತುಪ್ಪ - 1 ಕಪ್</p></li><li><p>ಸಕ್ಕರೆ - 1 ಕಪ್</p></li><li><p>ಗೋಡಂಬಿ - 10 ಪೀಸ್</p></li><li><p>ಬಾದಾಮಿ - 10 ಪೀಸ್ </p></li><li><p>ಪಿಸ್ತಾ</p></li><li><p>ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ -1 ಚಮಚ</p></li></ul><p><strong>ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ?</strong> </p><ul><li><p>ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಬೇಸನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ, ತುಪ್ಪ ಬಿಸಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ 12 ರಿಂದ 13 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಯಿಸಿ.</p></li><li><p>ಹಿಟ್ಟು ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದ ನಂತರ, ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ಗೋಡಂಬಿ ಮತ್ತು ಬಾದಾಮಿಯನ್ನು ಹಿಟ್ಟಿನೊಂದಿಗೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. </p></li><li><p>ಬಳಿಕ ಬೇಸನ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ ಪುನಃ ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ಬಳಿಕ ಹಿಟ್ಟು ಹದವಾಗುತ್ತದೆ.</p></li><li><p>ನಂತರ ಒಂದು ತಟ್ಟೆಗೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆರಲು ಬಿಡಿ. ನಂತರ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ.</p></li><li><p>ಬಳಿಕ ಜಾಮೂನಿನ ಗಾತ್ರದಂತೆ ಉಂಡೆ ಕಟ್ಟಿರಿ. ನಂತರ ಕೊನೆಗೆ ಉಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಗೋಡಂಬಿ ಮತ್ತು ಬಾದಾಮಿಯನ್ನು ಇಡಿ. ಬೇಸನ್ ಲಾಡು ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ದ.</p></li></ul>.ರೆಸಿಪಿ | ಹಬ್ಬದ ವಿಶೇಷ: ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೋಳಿಗೆ ತಯಾರಿಸಬೇಕಾ: ಇಲ್ಲಿದೆ ಸರಳ ವಿಧಾನ.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>