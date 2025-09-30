ರೆಸಿಪಿ | ಹಬ್ಬದ ವಿಶೇಷ: ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೋಳಿಗೆ ತಯಾರಿಸಬೇಕಾ: ಇಲ್ಲಿದೆ ಸರಳ ವಿಧಾನ

<p>ಹೋಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ತಾನೇ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ? ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಬಾಯಿ ಚಪ್ಪರಿಸಿಕೊಂಡು ತಿನ್ನುವ ಸಿಹಿ ತಿನಿಸು ಇದಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಹೋಳಿಗೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ಸುಲಭ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಹೋಳಿಗೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುವುದು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.</p>.<p><strong>ಹೋಳಿಗೆ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳು</strong></p><p>ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು, ಅರಶಿನ ಪುಡಿ, ಎಣ್ಣೆ, ತುಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಹೂರಣ ತಯಾರಿಸಲು ಕಡಲೆಬೇಳೆ, ಬೆಲ್ಲ, ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು.</p><p><strong>ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ?</strong></p><p>ಹಂತ 1: ಮೈದಾ ಅಥವಾ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಶಿನ ಪುಡಿ ಹಾಗೂ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಚಪಾತಿ ಹದಕ್ಕೆ ಕಲಸಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.</p><p> <strong>ಹೂರಣ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?</strong></p><p>ಹಂತ 3: ನೆನೆಸಿಟ್ಟ ಕಡಲೆ ಬೇಳೆ ಯನ್ನು ಬೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. </p><p>ಹಂತ 4: ಬೇಯಿಸಿದ ಕಡಲೆ ಬೇಳೆಯನ್ನು ತಣ್ಣಾಗಾದ ಬಳಿಕ ಬೆಲ್ಲದ ತುರಿ ಹಾಗೂ ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಹೂರಣ ಸಿದ್ದವಾಗುತ್ತದೆ.</p><p>ಹಂತ 5: ಬಳಿಕ ಹದವಾಗಿ ಕಲಸಿಟ್ಟ ಹಿಟ್ಟಿನ ಒಳಗೆ ಹೂರಣವನ್ನು ಹಾಕಿ ಚಪಾತಿ ಆಕಾರಕ್ಕೆ ಲಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ</p><p>ಹಂತ 6: ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ತವಾದಲ್ಲಿ ಹೋಳಿಗೆಯನ್ನು ಬೇಯಿಸಿಕೊಂಡರೆ ರುಚಿಯಾದ ಬೇಳೆ ಹೋಳಿಗೆ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ದವಾಗುತ್ತದೆ</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>