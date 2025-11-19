<p>ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಉಳಿದ ಅನ್ನವನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಯೋಚಿಸುವ ಬದಲು, ಅದರಿಂದ ರುಚಿಕರವಾದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಗ್ ರೈಸ್ ತಯಾರಿಸಿದರೆ, ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದಂತೆ ದೊಡ್ಡವರು ಕೂಡ ಬಾಯಿ ಚಪ್ಪರಿಸಿಕೊಂಡು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.ರೆಸಿಪಿ | ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ರುಚಿಕರವಾದ ವೆಜ್ ಮೊಮೊ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ.ರೆಸಿಪಿ | ಸಿಹಿ ಗೆಣಸಿನ ವಡೆ ಮಾಡಿ ಸವಿಯಿರಿ: ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.<p>ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಗ್ರೈಸ್ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು:</p><ul><li><p>ಅನ್ನ</p></li><li><p>ಮೊಟ್ಟೆ</p></li><li><p>ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ</p></li><li><p>ಈರುಳ್ಳಿ </p></li><li><p>ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ</p></li><li><p>ಉಪ್ಪು</p></li><li><p>ಕರಿ ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ</p></li><li><p>ಸಾಸುವೆ ಎಣ್ಣೆ </p></li><li><p>ಸೋಯಾ ಸಾಸ್</p></li></ul><p>ಮೊದಲು ಒಂದು ಬಾಣೆಲೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು, ಸುಲಿದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಂಡ ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಕಿ ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.</p><p>ಬಳಿಕ ಉರಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಒಡೆದು ಬಾಣೆಲೆಗೆ ಹಾಕಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು, ಕರಿ ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಹಾಗೂ ಅನ್ನವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ 2 ರಿಂದ 3 ನಿಮಿಷಗಳ ಸಮಯ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿಕೊಂಡು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿದರೆ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಗ್ರೈಸ್ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>