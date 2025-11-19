ಬುಧವಾರ, 19 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homefoodrecipe
ADVERTISEMENT

ರೆಸಿಪಿ | ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಗ್‌ರೈಸ್‌: ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೀಗೆ ತಯಾರಿಸಿ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 19 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:42 IST
Last Updated : 19 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:42 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ರೆಸಿಪಿ | ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ರುಚಿಕರವಾದ ವೆಜ್‌ ಮೊಮೊ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ
ರೆಸಿಪಿ | ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ರುಚಿಕರವಾದ ವೆಜ್‌ ಮೊಮೊ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ರೆಸಿಪಿ | ಸಿಹಿ ಗೆಣಸಿನ ವಡೆ ಮಾಡಿ ಸವಿಯಿರಿ: ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ
ರೆಸಿಪಿ | ಸಿಹಿ ಗೆಣಸಿನ ವಡೆ ಮಾಡಿ ಸವಿಯಿರಿ: ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ
foodEgg riceeggfood recipe

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT