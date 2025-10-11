ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಇಡ್ಲಿಗೆ ಡೂಡಲ್ ಮೂಲಕ ವಿಶೇಷ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಗೂಗಲ್

<p>ಭಾರತದ ಶ್ರೀಮಂತ ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಊಟದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಾಗಿ ಗೂಗಲ್ ಇಂದು (ಅಕ್ಟೋಬರ್ 11) ವಿಶೇಷ ಡೂಡಲ್ ಮೂಲಕ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅದು ಕೂಡ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಇಡ್ಲಿಯೊಂದಿಗೆ ಗೂಗಲ್ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದೆ. </p><p>ಗೂಗಲ್ ತನ್ನ ಲೋಗೊದಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬಾಳೆ ಎಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇಡ್ಲಿ, ಬೌಲ್ ಮತ್ತು ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ಇರಿಸಿ ಸುಂದರ ಡೂಡಲ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸಿದೆ. ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಹಾರವಾಗಿರುವ ಇಡ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ.</p><p>‘ಗೂಗಲ್ ಇಂದಿನ ಡೂಡಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ, ಆವಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಇಡ್ಲಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತದೆ‘ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಗೂಗಲ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಡೂಡಲ್ಸ್ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಈ ಡೂಡಲ್, ಇಡ್ಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಭಾರತದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದಾಗಿದೆ.</p><p>ಈ ಡೂಡಲ್ ಇಡ್ಲಿ ತಯಾರಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತವನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂತಿದೆ. ಅಕ್ಕಿ ಕಾಳುಗಳು, ಮೃದುವಾದ ಹಿಟ್ಟು, ಆವಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸುವುದು, ಕೇಕ್ ಆಕಾರದ ಇಡ್ಲಿಗಳು, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ಮತ್ತು ಸಾಂಬಾರ್ ಅನ್ನು ಬಾಳೆ ಎಲೆ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.</p><p><strong>ಅಕ್ಟೋಬರ್ 11 ಯಾಕೆ?</strong> </p><p>ಮಾರ್ಚ್ 30ನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ವಿಶ್ವ ಇಡ್ಲಿ ದಿನವೆಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೂ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 11ಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹಬ್ಬ ಅಥವಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಗೂಗಲ್ ಇಂದು ವಿಶೇಷ ಡೂಡಲ್ ಮೂಲಕ ಇಡ್ಲಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>