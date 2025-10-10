ರೆಸಿಪಿ | ಕಾಫಿ ಜತೆ ಗರಿಗರಿ ಖಾರ ಅವಲಕ್ಕಿ: ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ

<p>ಸಂಜೆ ಕಾಫಿ ಜತೆ ತಿನ್ನಲು ಏನಾದರೂ ತಿಂಡಿ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಖಾರ ಅವಲಕ್ಕಿ ಮಾಡಿ ಸವಿಯಬಹುದು. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಖಾರ ಅವಲಕ್ಕಿ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೊಣ.</p><p><strong>ಖಾರ ಅವಲಕ್ಕಿ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳು</strong></p><p>5 ಕಪ್ ಪೇಪರ್ ಅವಲಕ್ಕಿ </p><p>2 ಚಮಚ ಖಾರ ಪುಡಿ</p><p>ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು</p><p>1/2 ಚಮಚ ಅರಶಿನ ಪುಡಿ</p><p>1/2 ಚಮಚ ಸಾಸಿವೆ</p><p>1/2 ಚಮಚ ಉದ್ದು</p><p>ಕಹಿ ಬೇವು</p><p>ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸಕ್ಕರೆ</p><p>ಕೊಬ್ಬರಿ ತುರಿ</p><p>ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ</p><p>2 ಈರುಳ್ಳಿ</p><p><strong>ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ</strong></p><p>ಹಂತ: ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ 4 ಚಮಚ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ, ಕಹಿ ಬೇವು, ಸಾಸಿವೆ, ಉದ್ದು, ಈರುಳ್ಳಿ, ಅರಶಿನ, ಖಾರದ ಪುಡಿ ಹಾಕಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ತಯಾರಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪೇಪರ್ ಅವಲಕ್ಕಿ ಹಾಗೂ ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿ ತುರಿ, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ತಣ್ಣಾಗಲು ಬಿಡಿ.</p><p>ಹಂತ 2: ತಣ್ಣಾದ ಒಗ್ಗರಣೆ ಅವಲಕ್ಕಿಗೆ ಬೆಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.</p><p>ಬಿಸಿ ಕಾಫಿ ಜತೆ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ದ ಖಾರ ಅವಲಕ್ಕಿ.</p> .<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>