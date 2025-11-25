ಮುಖದ ಅಂದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡುವ ಸುಟ್ಟ ಕಲೆಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿವೆ ಸರಳ ಮನೆಮದ್ದುಗಳು

<p>ದೀರ್ಘ ಕಾಲದ ಸುಟ್ಟ ಕಲೆಗಳು ಮುಖದ ಅಂದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಸಿಗುವ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯರು.</p><p><strong>ಸುಟ್ಟ ಕಲೆಗಳ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಇಲ್ಲಿವೆ ಸರಳ ಮನೆಮದ್ದುಗಳು</strong></p><ul><li><p>‘ಶತ ಧೌತ ಘೃತ’ ಎಂಬ ಆಯುರ್ವೇದ ಔಷಧಿಯನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವಾಗ ಸುಟ್ಟ ಕಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಚಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬರೀ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಖ ತೊಳೆದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನ ಬಳಿಕ ಸೋಪಿನಿಂದ ಮುಖ ತೊಳೆಯಿರಿ.</p> </li><li><p>ಕಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಜೇನು ತುಪ್ಪ, ಅಥವಾ ನಾಟಿ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಹಚ್ಚುತ್ತಿರಬೇಕು.<br></p></li><li><p>ತ್ರಿಫಲ ಘೃತವನ್ನು ತುಪ್ಪದ ಜತೆ ಸೇರಿಸಿ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಸುಟ್ಟ ಕಲೆಗಳು ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತವೆ.</p> </li><li><p>ಲೋಳೆಸರವನ್ನು (ಅಲೋವೆರಾ) ನೇರವಾಗಿ ಹಚ್ಚಬಹುದು. ಅಥವಾ ನಿಂಬೆರಸ, ಸಕ್ಕರೆ ಜತೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಸುಟ್ಟ ಕಲೆಗಳು ಮಾಯವಾಗುತ್ತವೆ. <br></p></li><li><p>ಸುಟ್ಟ ಕಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅರಿಶಿಣ ಜತೆ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಕಲೆಗಳು ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p></li></ul>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>