Psychology: ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಈ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ

<p>ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಾಗ ಹಲವು ಸವಾಲುಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ. ಆ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಮುನ್ನೆಡೆದರೆ ಮಾತ್ರ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.</p>.Psychology: ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ವೃದ್ಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಹಂತಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ.ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸರಳ ಪರಿಹಾರಗಳು.<p><strong>ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆ: </strong></p><p>ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ‘ನನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯ’ ಎಂಬ ಮನೋಭಾವ ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಯಶಸ್ಸಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ಎಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಬೆಳೆಸುವ ಮೊದಲ ಹಂತ.</p><p><strong>ಪ್ರಶಂಸೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ:</strong></p><p>ಮಗು ಸಣ್ಣ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರೂ ಪ್ರಶಂಸಿಸಬೇಕು. ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಮಾತುಗಳು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಲ ಹಾಗೂ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.</p><p><strong>ಸಣ್ಣ ಗುರಿಗಳು ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸಿನ ಅನುಭವ:</strong></p><p>ಮಗುವಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಗುರಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿ, ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದಾಗ ಅಭಿನಂದಿಸಿ. ಈ ಅನುಭವದಿಂದ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿಯೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.</p><p><strong>ಆಟ ಮತ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಕಲಿಕೆ:</strong></p><p>ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ, ಆಟಗಳು, ಗುಂಪು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ಇದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೂ ಸಹಾಯಮಾಡುತ್ತದೆ.</p><p><strong>ಸ್ವ-ಮಾತು ಅಭ್ಯಾಸ:</strong></p><p>ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದಿನವೂ ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಅಂದರೆ, ‘ನಾನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ’, ‘ನಾನು ಬಲಿಷ್ಠ’ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಮಗುವಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಗು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.</p><p><strong>ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ</strong></p><p>ಚಿತ್ರಕಲೆ, ನೃತ್ಯ, ಸಂಗೀತ, ನಾಟಕ ಇವುಗಳಿಂದ ಮಗು ತನ್ನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯ. ಇದು ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಮಾಡಿ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>