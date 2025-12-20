ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಹಠ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ

<p>ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೂಲವೇ ಜೀರ್ಣಶಕ್ತಿ (ಜಠರಾಗ್ನಿ). ಆಯುರ್ವೇದದ ಪ್ರಕಾರ, ಮಗುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಬುದ್ಧಿವಿಕಾಸ, ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲವೂ ಜೀರ್ಣಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆಯೇ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇಂದಿನ ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ಹಲವರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಾಮಾನ್ಯ - “ಮಗು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನುತ್ತಿಲ್ಲ, ಜೀರ್ಣವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?” ಈ ಗೊಂದಲಗಳಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿವೆ. </p><p> <strong>ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣಶಕ್ತಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಂತಗಳು</strong> </p><p>⦁ 1–6 ತಿಂಗಳು : ಕೇವಲ ತಾಯಿ ಹಾಲು (Exclusive breastfeeding) – ಇದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗುವ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಹಾರ.</p><p>⦁ 6 ತಿಂಗಳ ನಂತರ : ಅರ್ಧಘನ (Semisolid) ಆಹಾರವನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಬೇಕು. </p><p>⦁ 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ : ಮನೆಯ ಆಹಾರಕ್ಕೆ (Family pot) ಮಗು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಂತ. </p><p>⦁ 1–2 ವರ್ಷ (ಕ್ಷೀರಾನ್ನದ ಅವಸ್ಥೆ) : ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಜಠರಾಗ್ನಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಹಾರಗಳ ಪರಿಚಯ, ಹಲ್ಲು ಮೂಡುವಿಕೆ (Teething) ಬಾಯಿಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಭ್ಯಾಸ(Mouthing), ಹೊಸ ಸೋಂಕುಗಳು, ಲಿವರ್ ಎನ್ಜೈಮ್ಗಳ ಅಪೂರ್ಣತೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. </p><p><strong>ಮಗುವಿನ ಆಹಾರ ನಡವಳಿಕೆ – ಸಹಜವೇ ಅಥವಾ ಸಮಸ್ಯೆಯೇ? ಗುರುತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ</strong></p><p> ಮಂದಾಗ್ನಿ (ದುರ್ಬಲ ಜೀರ್ಣಶಕ್ತಿ) ಲಕ್ಷಣಗಳು ಪೋಷಕರು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸೂಚನೆಗಳು: </p><p>1 ರಿಂದ 3 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಟಾಡ್ಲರ್ ಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳ ಆಹಾರ ನಡವಳಿಕೆ ದೊಡ್ಡವರಂತಿಲ್ಲ. ಬಹುತೇಕ ಪೋಷಕರು ಇದನ್ನು ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದರೂ, ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಸಹಜ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಭಾಗ.</p><p><strong>ಟಾಡ್ಲರ್ ಗಳು:</strong></p><p>ಒಂದೇ ಆಹಾರವನ್ನು ಮತ್ತೆಮತ್ತೆ ತಿರಸ್ಕರಿಸಬಹುದು – ಇದು ರುಚಿ ಅರಿವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸೂಚನೆ, ಹಠವಲ್ಲ</p><p>ಆಟವಾಡುತ್ತಾ ತಿನ್ನಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ – ಆಟ ಚಟುವಟಿಕೆ ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹೆಚ್ಚು</p><p>ತಮ್ಮ ಹಸಿವು–ತೃಪ್ತಿಯ ಸಂಕೇತವನ್ನು ತಾವೇ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ – ಹಸಿವಾದಾಗ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ, ತೃಪ್ತಿಯಾದಾಗ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಗು ಎಷ್ಟು ತಿನ್ನುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕಿಂತ, ಎಷ್ಟು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯ.</p><p><br><strong>ಯಾವಾಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು?</strong></p><p>⦁ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಮಗು ಪ್ರತಿಬಾರಿಯೂ ಆಹಾರ ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ</p><p>⦁ ತಿನ್ನುವ ಪ್ರತಿಸಾರಿ ವಾಂತಿ ಅಥವಾ ಅಜೀರ್ಣವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ</p><p>⦁ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗದೆ ಇದ್ದರೆ</p><p>⦁ ಮಗು ಸದಾ ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ದರೆ</p><p>⦁ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂದರೂ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದಂತೆ ಭಾಸ </p><p>⦁ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ</p><p>⦁ ಗ್ಯಾಸು </p><p>⦁ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಅಥವಾ ಅತಿಸಾರ </p><p>⦁ ಬಾಯಿ ದುರ್ವಾಸನೆ </p><p>⦁ ಪದೇಪದೇ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು </p><p> ಇವು ನಿರಂತರವಾಗಿದ್ದರೆ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಅಗತ್ಯ. </p><p>ಪೋಷಕರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸಂದೇಶ:</p><p> <strong>ಮನೆಮಟ್ಟದ ಸರಳ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು</strong> </p><p>⦁ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಗುವಿನ ಜೀರ್ಣಶಕ್ತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪೌಷ್ಠಿಕಾಂಶವುಳ್ಳ ತಾಜಾ ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರ ತಿನ್ನಿಸಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ತಿನ್ನಿಸಬೇಡಿ. ಮೊಬೈಲ್/ಟಿವಿ ನೋಡಿಸುತ್ತಾ ತಿನ್ನಿಸಬೇಡಿ ಆಹಾರ ತಿನ್ನಿಸಿದ ನಂತರ ತಕ್ಷಣ ಮಲಗಿಸಬೇಡಿ. </p><p>⦁ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮಗುವಿನ ಜೀರ್ಣಶಕ್ತಿ ಮನೆಯ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಆಹಾರವನ್ನು(ಉಪ್ಪು ಹುಳಿ ಮತ್ತು ಖಾರ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣ) ಮೃದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸುವುದು ಜೀರ್ಣಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. </p><p>⦁ ಮನೆಯ ಆಹಾರ </p><p>⦁ ಮಗು ಮನೆಯ ಸಂಪ್ರದಾಯಬದ್ಧ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಹಾಗು ರುಚಿಗೆ (ಷಡ್ರಸಕ್ಕೆ) ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ </p><p>⦁ ಆಹಾರ ಆಯ್ಕೆಮಾಡುವ ಹಠ ತಪ್ಪುತ್ತದೆ</p><p>⦁ ಹಸಿವು–ತೃಪ್ತಿಯ ಅರಿವು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ</p><p>⦁ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ತಿನ್ನುವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬೆಳೆದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಹಾಗೆ ಜೀರ್ಣಶಕ್ತಿ ಬಲವಾಗುತ್ತದೆ </p><p>ಅಡುಗೆ ಆಟವಾಗಲಿ – ಆಹಾರ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಲಿ</p><p>ಮಗುವನ್ನು ವಯಸ್ಸಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಅಡುಗೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ (ತರಕಾರಿ– ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುವುದು, ಜೋಡಿಸುವುದು, ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪದಾರ್ಥ ಹಾಕುವುದು) ಇತರೆ ಚಟುವಟಿಗೆ.</p><p><strong>ಇದರಿಂದ ಆಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು</strong><br>⦁ ಆಹಾರದ ಮೇಲೆ ಸಹಜ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ</p><p>⦁ ಹಸಿವು ತಾನಾಗಿಯೇ ಬರುತ್ತದೆ</p><p>⦁ ಆಹಾರದ ಮೌಲ್ಯ ಅರಿಯಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ</p><p>⦁ ತಿನ್ನುಲು ಹಠ ಹಾಗೂ ಆಹಾರ ತಿರಸ್ಕಾರ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ</p><p>⦁ ತಾನೇ ಕೈ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ಮಗು ಹೆಚ್ಚು ಸಂತೋಷದಿಂದ ತಿನ್ನುತ್ತದೆ.</p><p><em><strong>(ಲೇಖಕರು: </strong>ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಆಯುರ್ವೇದ ತಜ್ಞರು, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಆಯುರ್ವೇದ ಕಾಲೇಜು ಆಸ್ಪತ್ರೆ)</em></p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>