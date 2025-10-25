ರಾತ್ರಿ ಪ್ರಕಾಶಮಾನ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಅಪಾಯ ಶೇ 56ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ: ಅಧ್ಯಯನ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ರಾತ್ರಿಯಾದರೂ ಮೊಬೈಲ್ ಪರದೆಯನ್ನು ನೋಡುವುದು ಅಥವಾ ಪ್ರಕರ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ತಡರಾತ್ರಿಯಾದರೂ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಹೃದಯಾಘಾತದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಶೇ 56ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೊಸ ಅಧ್ಯಯನ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಫ್ಲಿಂಡರ್ಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಂಶೋಧಕರ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿದೆ. ಸಂಶೋಧನೆಗೆ 9 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಅಧಿಕ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಬ್ರಿಟನ್ನ ಸುಮಾರು 89,000 ಜನರ ಮಣಿಕಟ್ಟಿಗೆ ಸೆನ್ಸರ್ ಅಳವಡಿಸಿ, 13 ಮಿಲಿಯನ್ ಗಂಟೆಗಳಿಗೂ ಅಧಿಕ ಸಮಯದ ದತ್ತಾಂಶ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ ವರದಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಅಪಾಯವು ಶೇ 47ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಶೇ 32ರಷ್ಟು ಪರಿಧಮನಿ (ಹೃದಯದ ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಕಿರಿದಾಗುವಿಕೆ) ಕಾಯಿಲೆಯ ಅಪಾಯ ಇರಲಿದೆ ಹಾಗೂ ಶೇ. 28 ರಷ್ಟು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿನ ಅಪಾಯ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>‘40 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಮೇರಿಕನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ (JAMA) ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಓಪನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘ರಾತ್ರಿಯ ಬೆಳಕಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುವ ಜಗತ್ತಿನ ಮೊದಲ ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ಅಧ್ಯಯನ ಇದಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಫ್ಲಿಂಡರ್ಸ್ ವಿವಿಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಹವರ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಲೇಖಕ ಡೇನಿಯಲ್ ವಿಂಡ್ರೆಡ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘ರಾತ್ರಿಯ ಪ್ರಕಾಶಮಾನ ಬೆಳಕಿಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಆಂತರಿಕ ಸಿರ್ಕಾಡಿಯನ್ ಕ್ಲಾಕ್ (ಜೀವಿಗೆ ನಿದ್ರೆ, ಎಚ್ಚರಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಜೈವಿಕ ಗಡಿಯಾರ) ಅನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ವಿಂಡ್ರೆಡ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.30–40 ವಯಸ್ಸಿನವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಹೃದಯಾಘಾತ: ವೈದ್ಯರು ಕೊಟ್ಟ ಕಾರಣಗಳೇನು?.ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಅತಿ ಬಳಕೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಆ್ಯಪ್ಗಳು.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>