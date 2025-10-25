ಶನಿವಾರ, 25 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ರಾತ್ರಿ ಪ್ರಕಾಶಮಾನ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಅಪಾಯ ಶೇ 56ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ: ಅಧ್ಯಯನ

ಪಿಟಿಐ
Published : 25 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:37 IST
Last Updated : 25 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:37 IST
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:30–40 ವಯಸ್ಸಿನವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಹೃದಯಾಘಾತ: ವೈದ್ಯರು ಕೊಟ್ಟ ಕಾರಣಗಳೇನು?
30–40 ವಯಸ್ಸಿನವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಹೃದಯಾಘಾತ: ವೈದ್ಯರು ಕೊಟ್ಟ ಕಾರಣಗಳೇನು?
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ ಅತಿ ಬಳಕೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಆ್ಯಪ್‌ಗಳು
ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ ಅತಿ ಬಳಕೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಆ್ಯಪ್‌ಗಳು
