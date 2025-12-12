Lip Care: ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತುಟಿಗಳ ಆರೈಕೆ ಹೀಗಿರಲಿ

<p>ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ತುಟಿ ಒಣಗುವುದು ಹಾಗೂ ಬಿರಿಯುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಶೀತ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ತೇವಾಂಶದಿಂದಾಗಿ ತುಟಿಗಳ ನೈಸರ್ಗಿಕ ತೇವಾಂಶ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಸರಿಯಾದ ಆರೈಕೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ತುಟಿಗಳನ್ನು ಮೃದು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. </p>.ಸೇಬುವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಸಹ ವೈದ್ಯರನ್ನು ದೂರ ಇಡಬಲ್ಲುದು.ಈ ಯೋಗಾಸನಗಳಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿದೆ. <ul><li><p><strong>ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು:</strong> ತುಟಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಇರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ತುಟಿ ಒಡೆಯುವುದು ಹೆಚ್ಚು. ಆದ್ದರಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 8 ರಿಂದ 10 ಲೋಟ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. </p></li><li><p><strong>ಲಿಪ್ ಬಾಮ್ ಬಳಕೆ:</strong> ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಲಿಪ್ ಬಾಮ್ ಅಥವಾ ತುಟಿಗಳ ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸರ್ ಬಳಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಜೆಲ್ಲಿ, ಮೇಣ, ಶಿಯಾ ಬಟ್ಟರ್, ಕೋಕೋ ಬಟ್ಟರ್ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಇರುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ ಮತ್ತು ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಲಿಪ್ ಬಾಮ್ ಹಚ್ಚಬೇಕು. </p></li></ul><p><strong>ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಹಾರಗಳು:</strong> </p><ul><li><p><strong>ಜೇನು:</strong> ಜೇನು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ನಿರೋಧಕವಾಗಿದೆ. ತುಟಿಗಳಿಗೆ ಜೇನು ತುಪ್ಪ ಹಚ್ಚಿ 15 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟು ನಂತರ ತೊಳೆದರೆ, ತುಟಿಗಳ ಮೃದುತ್ವ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. </p></li><li><p><strong>ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ:</strong> ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳು ತುಟಿಗಳನ್ನು ಪೋಷಿಸುತ್ತವೆ. ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತುಟಿಗಳು ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತವೆ.</p></li><li><p><strong>ಗುಲಾಬಿ ನೀರು:</strong> ಗುಲಾಬಿ ನೀರು ತುಟಿಗಳಿಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮೃದುತ್ವ ಕೊಡುತ್ತದೆ.</p></li></ul><p><strong>ಎಕ್ಸ್ಫೋಲಿಯೇಶನ್ (ಸತ್ತ ಕೋಶಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದು): </strong></p><p>ವಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ತುಟಿಗಳನ್ನು ಮೃದುವಾಗಿ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಜೇನು ಬೆರೆಸಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಲಿಪ್ ಸ್ಕ್ರಬ್ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು ವೃತ್ತಾಕಾರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೃದುವಾಗಿ ತುಟಿಗಳ ಮೇಲೆ ಉಜ್ಜಿ, ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಬೇಕು.</p><p><strong>ತಪ್ಪಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯಗಳು: </strong></p><p>ತುಟಿಗಳನ್ನು ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ಸವರುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಇದು ಕ್ಷಣಿಕ ಉಪಶಮನ ನೀಡಿದರೂ ಲಾಲಾರಸ ಆವಿಯಾದಾಗ ತುಟಿಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಒಣಗುತ್ತವೆ. ಕಠಿಣ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿರುವ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ. ಧೂಮಪಾನ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಕೇಫಿನ್ ಸೇವನೆ ತುಟಿಗಳನ್ನು ಒಣಗಿಸುತ್ತವೆ.</p><p><strong>ಸೂರ್ಯನಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ:</strong></p><p>ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲೂ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ತುಟಿಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಎಸ್ಪಿಎಫ್ ಇರುವ ಲಿಪ್ ಬಾಮ್ ಬಳಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದು ಸೂರ್ಯನ ಹಾನಿಕಾರಕ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ತುಟಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.</p><p><strong>ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು</strong></p><p>ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ, ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಒಮೆಗಾ-3 ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳು ತುಟಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಹಸಿರು ತರಕಾರಿ, ಹಣ್ಣು, ಬೀಜ ಮತ್ತು ಒಣಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಸರಳ ಮಾರ್ಗ ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ತುಟಿಗಳನ್ನು ಮೃದುವಾಗಿಡಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. </p>.<p><em><strong>ಲೇಖಕರು: ಡಾ. ಶಿರೀನ್ ಫರ್ಟಾಡೋ, ಹಿರಿಯ ಸಲಹೆಗಾರರು. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯ ಚರ್ಮರೋಗ ಇಲಾಖೆ, ಆಸ್ಟರ್ CMI ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು</strong></em></p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>