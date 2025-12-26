ದೇಹಕ್ಕೆ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಒದಗಿಸುವ ಆಹಾರಗಳಿವು

<p>ಇಂದು ಬಹುತೇಕ ಮಕ್ಕಳು ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬೂಸ್ಟ್ ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವು ದೇಹದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ರೋಗನಿರೋಧ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸಬಲ್ಲವು ಎಂದರೂ, ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರಗಳೇ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ದೇಹವನ್ನು ಬಲಗೊಳಿಸಬಲ್ಲದು. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ಆಹಾರಗಳಿಂದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.</p><p>ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬೂಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ಆಹಾರಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.</p>.ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ‘ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ’ ಕೊರತೆಗೆ ಕಾರಣವೇನು? ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಲಹೆ.ಚಳಿಗಾಲ: ಹೆಚ್ಚಿದ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಳಜಿ; ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಉಡುಪುಗಳ ಮಾರಾಟ ಜೋರು.<p><strong>ಶಕ್ತಿಗಾಗಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳು:</strong> </p><ul><li><p>ಹೇರಳವಾದ ಫೈಬರ್ ಅಂಶ ಹೊಂದಿರುವ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಮಾವು, ಸೇಬು ಮತ್ತು ಸಪೋಟ ಹಣ್ಣುಗಳು ದೇಹಕ್ಕೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ.</p></li></ul><ul><li><p>ಪಿಷ್ಟಯುಕ್ತ ತರಕಾರಿಗಳಾದ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಮತ್ತು ಗೆಣಸು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಶಕ್ತಿ ಒದಗಿಸುವ ಆಹಾರಗಳಾಗಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪೋಷಕಾಂಶಯುಕ್ತ ಆಹಾರಗಳಾಗಿವೆ.</p></li></ul><p><strong>ಬೆಳೆವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಬಲಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರೋಟೀನ್: </strong></p> <ul><li><p>ಹಾಲು, ಮೊಸರು ಮತ್ತು ಪನೀರ್ ದೇಹಕ್ಕೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಂಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.</p></li><li><p>ಮೊಟ್ಟೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮೂಲವಾಗಿದ್ದು, ಬಿ12 ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಅಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.</p></li><li><p>ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳಾದ ಬೇಳೆ, ಕಡಲೆ, ರಾಜ್ಮಾ ಮತ್ತು ಹೆಸರುಕಾಳುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ.</p></li><li><p>ಬಾದಾಮಿ, ಕಡಲೆಕಾಯಿ, ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬೀಜ ಮತ್ತು ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಬೀಜಗಳು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ.</p></li><li><p>ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಿ ತಯಾರಿಸುವ ಆಹಾರ (ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಬೇಳೆಯಂತೆ) ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರೋಟೀನ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.</p></li></ul><p><strong>ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಚಯಾಪಚಯಕ್ಕಾಗಿ ವಿಟಮಿನ್ಗಳು: </strong></p> <ul><li><p>ಹಸಿರು ಎಲೆಕೋಸು, ತರಕಾರಿಗಳು, ಪಾಲಕ್, ಮೆಂತ್ಯ ಮತ್ತು ದಂಟುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಸೊಪ್ಪುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಎ, ಸಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತವೆ.</p></li><li><p>ಹಣ್ಣುಗಳಾದ ಕಿತ್ತಳೆ, ಪೇರಳೆ, ಪಪ್ಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಬೆರ್ರಿಗಳು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳ ಮೂಲಗಳಾಗಿವೆ.</p></li><li><p>ಧಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳು ಶಕ್ತಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ.</p></li><li><p>ಪ್ರತಿದಿನ 15 ರಿಂದ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.</p></li></ul>.ಚಳಿಗಾಲ: ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಯೇ ಸವಾಲು.<p><strong>ಮೂಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಖನಿಜಗಳು: </strong></p><ul><li><p>ಹಾಲು, ಮೊಸರು, ಎಳ್ಳು ಮತ್ತು ರಾಗಿ ಮೂಳೆಗಳಿಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಒದಗಿಸುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೂಲಗಳಾಗಿವೆ.</p></li><li><p>ಖರ್ಜೂರ, ಬೆಲ್ಲ, ಪಾಲಕ್ ಮತ್ತು ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳು ಕಬ್ಬಿಣದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆಯಾಸವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.</p></li><li><p>ನಿಂಬೆ ಅಥವಾ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಆಹಾರಗಳು ದೇಹಕ್ಕೆ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.</p></li></ul><p><strong>ಮಿದುಳಿನ ಶಕ್ತಿಗಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬುಗಳು</strong></p><ul><li><p>ತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಬೆಣ್ಣೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಣ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತವೆ.</p></li><li><p>ಬೀಜ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬು ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಎ, ಡಿ, ಇ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಕೆ ಅಂಶ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತವೆ.</p></li></ul><p><strong>ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬೂಸ್ಟ್ಗೆ ಪರ್ಯಾಯ :</strong> </p>.ಚಳಿಗಾಲ: ಮಕ್ಕಳ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಹಾರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.<ul><li><p>ಖರ್ಜೂರ ಮತ್ತು ಬಾದಾಮಿ ಜೊತೆ ಹಾಲು</p></li><li><p>ಹಾಲಿನೊಂದಿಗೆ ರಾಗಿ ಅಥವಾ ಓಟ್ಸ್ ಗಂಜಿ</p></li><li><p>ಬಾದಾಮಿಯಂತಹ ಬೀಜಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್</p></li><li><p>ಮೊಳಕೆಯೊಡೆದ ಹೆಸರು ಕಾಳು ಅಥವಾ ಕಡಲೆ ಕಾಳುಗಳ ಸೇವನೆ</p></li></ul><p>ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬೂಸ್ಟ್ ದೇಹದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಧಾನ್ಯ, ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯ, ಹಾಲು, ಹಣ್ಣು, ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ಬೀಜಗಳ ಸೇವನೆ ಇವುಗಳಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾದ ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಉತ್ತಮ.</p>.<p><strong>ಲೇಖಕರು: ಡಾ. ಆಯೇಷಾ ಜಾವೇದ್ ಮೂಲಾನಿ, ಸಲಹೆಗಾರ,ಡಯಟಿಷಿಯನ್, ರೇನ್ಬೋ ಮಕ್ಕಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆ.</strong></p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>