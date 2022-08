ಬಿಹಾರದ ರಾಜಕೀಯ ಮರುಮೈತ್ರಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ಗೀಳೇ ಕಾರಣ: ಮಾರ್ಗರೆಟ್‌ ಆಳ್ವ 

ಬೆಂಗಳೂರು: ಬಿಹಾರದ ರಾಜಕೀಯ ಮರು ಮೈತ್ರಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿಯೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಉಪ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಚುನಾವಣೆಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ನೇತೃತ್ವದ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಜಂಟಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದ ಮಾರ್ಗರೆಟ್ ಆಳ್ವ ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿಹಾರದ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಥಿತ್ಯಂತರದ ಕುರಿತು ಮಂಗಳವಾರ ಅವರು ಟ್ವೀಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.



‘ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷಗಳ ನೆಲೆ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಮೊದಲು ಅವರನ್ನು ಅಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಿ, ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸುವ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜಕೀಯ ಗೀಳಿನ ಪರಿಣಾಮವೇ ಬಿಹಾರದ ಇಂದಿನ ರಾಜಕೀಯ ಮರುಮೈತ್ರಿ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ಒಡಿಶಾ, ತೆಲಂಗಾಣ, ಬಂಗಾಳ, ಜಾರ್ಖಂಡ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಮಾತ್ರ ಬಿಜೆಪಿಯ ಈ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ’ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Bihar’s political realignment is a result of the BJP’s obsession with first destabilising then devouring regional parties, to grab their space for itself. Maharashtra, AP, Odisha, Telangana, Bengal, Jharkand - the same game plan is in play. Only a united Opposition can stop this.

