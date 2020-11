Covid-19 India Update| 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 41,810 ಪ್ರಕರಣ, 496 ಸಾವು

ನವದೆಹಲಿ: ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 41,810 ಕೋವಿಡ್‌ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, 496 ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ 93,92,920ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ 1,36,696ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

With 41,810 new #COVID19 infections, India's total cases rise to 93,92,920

With 496 new deaths, toll mounts to 1,36,696 . Total active cases at 4,53,956

Total discharged cases at 88,02,267 with 42,298 new discharges in last 24 hrs. pic.twitter.com/JdmcMRBjm1

— ANI (@ANI) November 29, 2020