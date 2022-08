ಕಲ್ಲೆಸೆತ: ಬಿಹಾರ ಸಿಎಂ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬೆಂಗಾವಲು ಪಡೆಯ ಕಾರುಗಳು ಪುಡಿ ಪುಡಿ

ಪಟ್ನಾ: ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಬಿಹಾರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಬೆಂಗಾವಲು ಪಡೆಯ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲೆಸಿದಿರುವ ಘಟನೆ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದಿದೆ.

ಕಲ್ಲೆಸೆತದ ಪರಿಣಾಮ ಬೆಂಗಾವಲು ಪಡೆಯ ಹಲವು ಕಾರುಗಳ ಗ್ಲಾಸುಗಳು ಪುಡಿಪುಡಿಯಾಗಿವೆ. ಘಟನೆ ನಡೆದ ವೇಳೆ ಬೆಂಗಾವಲು ಪಡೆಯ ಜೊತೆ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎಎನ್‌ಐ ಸುದ್ದಿಸಂಸ್ಥೆ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ.

ಪಟ್ನಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸೊಹಗಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಅಪರಿಚಿತರು ಕೃತ್ಯ ನಡೆಸಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಕಲ್ಲೆಸೆತಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ತಿಳಿದು ಬಂದಿಲ್ಲ.

Angry mob pelted stones on CM #NitishKumar carcade in #Patna , Nitish Kumar was not in the convoy. pic.twitter.com/Tm5B4cyhuL

Patna | Stones pelted at the convoy of Bihar CM Nitish Kumar; CM was not present in the convoy at the time of the incident. pic.twitter.com/5kNnn7IDlv

