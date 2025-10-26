ಭಾನುವಾರ, 26 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homeleisurehobbies
ADVERTISEMENT

ಹರೂರಿನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹಸಿರು, ಜಲಪಾತಗಳು...

ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಭಟ್ಟ ಕಣ್ಣಿಪಾಲ
Published : 25 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 23:41 IST
Last Updated : 25 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 23:41 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುವ ಕಿರುಜಲಪಾತ
ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುವ ಕಿರುಜಲಪಾತ
ಕಾಳಿ ನದಿಯ ವಿಹಂಗಮ ನೋಟ
ಕಾಳಿ ನದಿಯ ವಿಹಂಗಮ ನೋಟ
TrekkingTourtrip

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT