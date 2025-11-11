ವಿಶ್ವದ ಅಗ್ರ 10 ಸ್ವಚ್ಛ ದೇಶಗಳಿವು: ಭಾರತಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟನೇ ಸ್ಥಾನ?

<p>ಪರಿಸರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ (EPI) 2024ರ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟ, ನೀರಿನ ನೈರ್ಮಲ್ಯ, ಜೀವವೈವಿಧ್ಯತೆ, ಹವಾಮಾನ ಹಾಗೂ ಸುಸ್ಥಿರ ಪರಿಸರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ರಾಷ್ರ್ಟಗಳು ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ ಹಾಗೂ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟನೇ ಸ್ಥಾನ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. </p>.ಭಾರತದ ಮುಂಬೈಗೆ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನ: ಇಲ್ಲಿವೆ ಜಗತ್ತಿನ ಅಗ್ರ 20 ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಗರಗಳು.<p><strong>ಎಸ್ಟೋನಿಯಾ:</strong> </p><p>ಎಸ್ಟೋನಿಯಾ ತನ್ನ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಸುಸ್ಥಿರ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಮನ್ನಣೆಗಳಿಸಿದೆ. ಈ ದೇಶವು ಗಾಳಿ ಹಾಗೂ ನೀರಿನ ಸ್ವಚ್ಚತೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. 75.7 ಅಂಕ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವದ ಉತ್ತಮ ನಗರವೆಂಬ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದೆ. </p>.<p><strong>ಲಕ್ಸೆಂಬರ್ಗ್:</strong> </p><p>ಲಕ್ಸೆಂಬರ್ಗ್ ದೇಶವು ಕಡಿಮೆ ಪರಿಸರ ಹಾನಿವುಂಟು ಮಾಡುವ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಸ್ವಚ್ಛ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಲಕ್ಸೆಂಬರ್ಗ್ 75.1 ಅಂಕ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವದ 2ನೇ ಉತ್ತಮ ದೇಶವಾಗಿದೆ. </p>.<p><strong>ಜರ್ಮನಿ:</strong> </p><p>ಜರ್ಮನಿ ಇಂಧನಗಳ ಕಡಿಮೆ ಬಳಕೆ ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಮಾನದಂಡಗಳ ಮೂಲಕ ಸ್ವಚ್ಚ ಪರಿಸರವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. 74.5 ಅಂಕ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವದ 3ನೇಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. </p>.<p><strong>ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್:</strong> </p><p>ವಿಶಾಲವಾದ ಕಾಡು ಮತ್ತು ಶುದ್ಧ ನೀರಿನ ಸರೋವರಗಳೊಂದಿಗೆ ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸುಸ್ಥಿರ ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಇಂಧನ ಬಳಕೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ದೇಶವು ಉತ್ತಮ ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ನಗರ ಯೋಜನೆ ಹೊಂದುವ ಮೂಲಕ 73.8 ಅಂಕಗಳಿಸಿ ವಿಶ್ವದ 4ನೇ ಉತ್ತಮ ನಗರವಾಗಿದೆ. </p>.<p><strong>ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್:</strong> </p><p>ಕಳೆದ ದಶಕದಿಂದ ಯುಕೆ ಇಂಗಾಲದ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶಕ್ತಿ ಮೂಲವಾದ ಪವನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಿದೆ. ಮರುಬಳಕೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಿ 72.2 ಅಂಕ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವದ 5ನೇ ಉತ್ತಮ ನಗರವಾಗಿದೆ.</p>.<p> <strong>ಸ್ವೀಡನ್:</strong> </p><p>ಸ್ವೀಡನ್ನಲ್ಲಿ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ಪವನ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕ್ರಮಗಳೊಂದಿಗೆ 70.3 ಅಂಕ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವದ 6ನೇ ಉತ್ತಮ ನಗರವಾಗಿದೆ.</p>.<p><strong>ನಾರ್ವೇ: </strong></p><p>ನಾರ್ವೆ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಬದ್ದತೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದ್ದು, ಕೈಗಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ ವಾಹನಗಳಿಂದ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ 69.9 ಅಂಕ ಪಡೆದು ವಿಶ್ವದ 7ನೇ ಉತ್ತಮ ನಗರವಾಗಿದೆ.</p>.<p><strong>ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ :</strong> </p><p>ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ಬಳಕೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿಗಿಯಾದ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಮೂಲಕ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಜನ ಸ್ನೇಹಿ ಪರಿಸರ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ 68.9 ಅಂಕ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ 8ನೇ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರಾಷ್ಟವಾಗಿದೆ.</p>.<p> <strong>ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್:</strong> </p><p>ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ತನ್ನ ಭೂದೃಶ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ದೃಢವಾದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ನೀರು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವ ಮೂಲಕ 67.8 ಅಂಕ ಪಡೆದು ವಿಶ್ವದ 9ನೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದೇಶವಾಗಿದೆ. </p>.<p><strong>ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್:</strong></p><p>ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಗಳಾದ ಪವನ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಸುಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ಮರುಬಳಕೆ ನೀತಿಗಳಿಂದ 67.7 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿ ವಿಶ್ವದ 10ನೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದೇಶವಾಗಿದೆ.</p><p>ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವು 27.6 ಅಂಕ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ 176 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>