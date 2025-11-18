ಮಂಗಳವಾರ, 18 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homeleisuretravel
ADVERTISEMENT

ಕರ್ನಾಟಕದ ಎರಡು ಸ್ಥಳಗಳು ಸೇರಿ ಜಗತ್ತಿನ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಮಂಜು ಮುಸುಕಿದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿವು

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 18 ನವೆಂಬರ್ 2025, 9:39 IST
Last Updated : 18 ನವೆಂಬರ್ 2025, 9:39 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
<div class="paragraphs"><p>ಚಿತ್ರ:ಎಐ</p></div>

ಚಿತ್ರ:ಎಐ

<div class="paragraphs"><p>ಚಿತ್ರ:ಎಐ</p></div>

ಚಿತ್ರ:ಎಐ

<div class="paragraphs"><p>ಚಿತ್ರ:ಎಐ</p></div>

ಚಿತ್ರ:ಎಐ

<div class="paragraphs"><p>ಚಿತ್ರ:ಎಐ</p></div>

ಚಿತ್ರ:ಎಐ

<div class="paragraphs"><p>ಚಿತ್ರ:ಎಐ</p></div>

ಚಿತ್ರ:ಎಐ

<div class="paragraphs"><p>ಚಿತ್ರ:ಎಐ</p></div>

ಚಿತ್ರ:ಎಐ

<div class="paragraphs"><p>ಚಿತ್ರ:ಎಐ</p></div>

ಚಿತ್ರ:ಎಐ

<div class="paragraphs"><p>ಚಿತ್ರ:ಎಐ</p></div>

ಚಿತ್ರ:ಎಐ

<div class="paragraphs"><p>ಚಿತ್ರ:ಎಐ</p></div>

ಚಿತ್ರ:ಎಐ

<div class="paragraphs"><p>ಚಿತ್ರ:ಎಐ</p></div>

ಚಿತ್ರ:ಎಐ

JapanKodaguTravelKeralaFogWorld Tour.Nandi hill

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT