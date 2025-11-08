ಶನಿವಾರ, 8 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

Bihar Polls: ಮತದಾನ ಮಾಡಿದ ಫೋಟೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆ: FIR ದಾಖಲು

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 8 ನವೆಂಬರ್ 2025, 2:00 IST
Last Updated : 8 ನವೆಂಬರ್ 2025, 2:00 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Nitish KumarRJDJDUBiharElection Commission of IndiaSocial MediaBihar politicsEVM MachineTejashwi YadavEVMIndian PoliticsEVMsSocial Media postsNDA allianceIndia AllianceBihar Assembly Elections

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT