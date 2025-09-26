ಶುಕ್ರವಾರ, 26 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

ಶಿಕ್ಷಕಿಯ ಮುಖಕ್ಕೆ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಎರಚಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಎನ್‌ಕೌಂಟರ್‌ ನಡೆಸಿ ಬಂಧನ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 26 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:10 IST
Last Updated : 26 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:10 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಗಮನಿಸಿ: ನವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಎನ್ನುತ್ತೆ ಜ್ಯೋತಿಷ
ಗಮನಿಸಿ: ನವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಎನ್ನುತ್ತೆ ಜ್ಯೋತಿಷ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆ: ಜನಜೀವನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ತಬ್ಧ
ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆ: ಜನಜೀವನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ತಬ್ಧ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ದರ ಕುಸಿತ.. ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರದ ರೈತರು ಕಂಗಾಲು!
ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ದರ ಕುಸಿತ.. ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರದ ರೈತರು ಕಂಗಾಲು!
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದೊಳಗೆ ಅಂತರ ಜಾತಿ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲ
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದೊಳಗೆ ಅಂತರ ಜಾತಿ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ನವರಾತ್ರಿ 5ನೇ ದಿನ | ಸ್ಕಂದ ಮಾತೆಯ ಪೂಜೆ ಹೀಗಿರಲಿ
ನವರಾತ್ರಿ 5ನೇ ದಿನ | ಸ್ಕಂದ ಮಾತೆಯ ಪೂಜೆ ಹೀಗಿರಲಿ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ–1 ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಇಂದಿನಿಂದ ಮುಂಗಡ ಬುಕಿಂಗ್‌ ಆರಂಭ
ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ–1 ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಇಂದಿನಿಂದ ಮುಂಗಡ ಬುಕಿಂಗ್‌ ಆರಂಭ
Acid AttackUttarPradesh

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT