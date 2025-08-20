ಗುರುವಾರ, 21 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನ ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖುರ್ಷಿದ್ ನೇಮಕ

ಏಜೆನ್ಸೀಸ್
Published : 20 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 16:11 IST
Last Updated : 20 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 16:11 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನ ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರ ಸಮಿತಿಗೆ ಆನಂದ್ ಶರ್ಮಾ ರಾಜೀನಾಮೆ
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನ ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರ ಸಮಿತಿಗೆ ಆನಂದ್ ಶರ್ಮಾ ರಾಜೀನಾಮೆ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ರಾಹುಲ್ ಅನರ್ಹತೆ, ನ್ಯಾಯಾಂಗಕ್ಕೆ ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆ: ಆನಂದ್ ಶರ್ಮಾ
ರಾಹುಲ್ ಅನರ್ಹತೆ, ನ್ಯಾಯಾಂಗಕ್ಕೆ ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆ: ಆನಂದ್ ಶರ್ಮಾ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಮೋದಿಯಿಂದ ಸೇನೆಯ ಹೆಸರು ದುರ್ಬಳಕೆ: ಆನಂದ್ ಶರ್ಮಾ
ಮೋದಿಯಿಂದ ಸೇನೆಯ ಹೆಸರು ದುರ್ಬಳಕೆ: ಆನಂದ್ ಶರ್ಮಾ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಚುನಾವಣೆ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಏಕೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಮಸೂದೆ: ಆನಂದ್ ಶರ್ಮಾ ಪ್ರಶ್ನೆ
ಚುನಾವಣೆ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಏಕೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಮಸೂದೆ: ಆನಂದ್ ಶರ್ಮಾ ಪ್ರಶ್ನೆ
CongressRahul GandhiMallikarjun KhargeAICCIndian PoliticsAnand SharmaSalman Khurshid Foreign affairs

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT