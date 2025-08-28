<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಅಮೆರಿಕವು ಭಾರತದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ 50ರಷ್ಟು ಸುಂಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಜವಳಿ ರಫ್ತುದಾರರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಸುಂಕ ರಹಿತ ಹತ್ತಿಯ ಆಮದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಮೂರು ತಿಂಗಳು (ಡಿ.31 ರವರೆಗೆ) ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಗುರುವಾರ ಅದೇಶಿಸಿದೆ.</p><p>ಆ.19 ರಿಂದ ಸೆ.30 ರವರೆಗೆ ಹತ್ತಿ ಆಮದಿನ ಮೇಲೆ ಸುಂಕ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯವು ಆ. 18ರಂದು ಆದೇಶಿಸಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಇನ್ನೂ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಸೆ.30ರಿಂದ ಡಿ.31ರವರೆಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿದೆ.</p><p>ಆ.27ರಿಂದ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ಅಮೆರಿಕ ಭಾರತದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ 50ರಷ್ಟು ಸುಂಕವನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಜವಳಿ, ಆಭರಣ, ರತ್ನದ ಆಭರಣ, ಲೆದರ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳೂ ಸೇರಿವೆ. </p><p>ಈಗ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಸುಂಕ ರಹಿತ ಹತ್ತಿ ಆಮದಿಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ಹತ್ತಿಯ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಜತೆಗೆ ಹತ್ತಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಜವಳಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲಿನ ಹಣದುಬ್ಬರದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>