ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಇಂಡಿಗೊ ಸಂಸ್ಥೆಯೇ ಕಾರಣ: ವಿಮಾನಯಾನ ಸಚಿವ ರಾಮಮೋಹನ್‌ ನಾಯ್ಡು

ಪಿಟಿಐ
Published : 8 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 15:26 IST
Last Updated : 8 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 15:26 IST
ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಗೂಡಾಗಿವೆ. ಹವಾಯಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವವರೂ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಾನೆ ಎನ್ನಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ₹250 ಇದ್ದ ಒಂದು ಲೋಟ ಕಾಫಿಗೆ ₹20 ಸಾವಿರವಾಗಿದೆ.
-ಗೌರವ್‌ ಗೊಗೊಯಿ, ಲೋಕಸಭೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಉಪನಾಯಕ
