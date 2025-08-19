ಬುಧವಾರ, 20 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
PHOTOS | Mumbai Rains: ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆ, ಜಲಾವೃತ; ಜನಜೀವನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 19 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 7:09 IST
Last Updated : 19 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 7:09 IST
ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಗಳು ಜಲಾವೃತಗೊಂಡಿವೆ.

(ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ)

ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈಯ ಹಲವಾರು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 200 ಮಿ.ಮೀ.ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆಯಾಗಿದೆ.

(ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ)

ಪೂರ್ವ ಉಪನಗರದ ಮಿಕ್ರೋಲಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು 255.5 ಮಿ.ಮೀ. ಮಳೆಯಾಗಿದೆ.

(ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ)

ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ವಿಮಾನಗಳ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಿದೆ.

(ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ)

ಭಾರಿ ಮಳೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಇಂದು (ಮಂಗಳವಾರ) ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

(ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ)

ಮಳೆಯ ನಡುವೆ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ತರಕಾರಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ತೆರಳಿರುವ ವ್ಯಾಪಾರಿ

(ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ)

ಭಾರಿ ಮಳೆಯಲ್ಲೇ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ

(ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ)

ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಸವಾರರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗಿದೆ.

(ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ)

ಮುಂಬೈ ಮಳೆ, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ

(ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ)

