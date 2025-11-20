ನಿತೀಶ್‌ ದಾಖಲೆ: 10ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಬಿಹಾರದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದ 'ಸುಶಾಸನ ಬಾಬು'

ನಿತೀಶ್ ಸಂಪುಟದ ಸಚಿವರು
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಗೆ ಮುಡಿಪಾಗಿರುವ ಅತ್ಯುತ್ಕೃಷ್ಟ ನಾಯಕರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಿತೀಶ್ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡವು ಬಿಹಾರವನ್ನು ಹೊಸ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಿದೆ– ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ
ಬಿಹಾರದ ಡಬಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಲು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ –ಅಮಿತ್ ಶಾ, ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ
ನಿತೀಶ್ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಜೆಪಿ (ಆರ್ವಿ)ಯ ಇಬ್ಬರು ಶಾಸಕರು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ತಂದೆ ದಿ. ರಾಮ್ವಿಲಾಸ್ ಪಾಸ್ವಾನ್ ಅವರ ಕನಸು ನನಸಾಗಿದೆ. ‘ಬಿಹಾರವೇ ಮೊದಲು ಬಿಹಾರಿಗಳೇ ಮೊದಲು’ ಎನ್ನುವುದು ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರಚಿರಾಗ್ ಪಾಸ್ವಾನ್ , ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಎಲ್ಜೆಪಿ (ಆರ್ವಿ) ಅಧ್ಯಕ್ಷ
