ನಿತೀಶ್‌ ದಾಖಲೆ: 10ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಬಿಹಾರದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದ 'ಸುಶಾಸನ ಬಾಬು'

ಪಿಟಿಐ
Published : 20 ನವೆಂಬರ್ 2025, 13:43 IST
Last Updated : 20 ನವೆಂಬರ್ 2025, 13:43 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ನಿತೀಶ್‌ ಸಂಪುಟದ ಸಚಿವರು 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಗೆ ಮುಡಿಪಾಗಿರುವ ಅತ್ಯುತ್ಕೃಷ್ಟ ನಾಯಕರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಿತೀಶ್‌ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡವು ಬಿಹಾರವನ್ನು ಹೊಸ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಿದೆ
– ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ
ಬಿಹಾರದ ಡಬಲ್‌ ಎಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಲು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ –
ಅಮಿತ್‌ ಶಾ, ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ
ನಿತೀಶ್‌ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್‌ಜೆಪಿ (ಆರ್‌ವಿ)ಯ ಇಬ್ಬರು ಶಾಸಕರು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ತಂದೆ ದಿ. ರಾಮ್‌ವಿಲಾಸ್‌ ಪಾಸ್ವಾನ್‌ ಅವರ ಕನಸು ನನಸಾಗಿದೆ. ‘ಬಿಹಾರವೇ ಮೊದಲು ಬಿಹಾರಿಗಳೇ ಮೊದಲು’ ಎನ್ನುವುದು ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರ
ಚಿರಾಗ್‌ ಪಾಸ್ವಾನ್‌ , ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಎಲ್‌ಜೆಪಿ (ಆರ್‌ವಿ) ಅಧ್ಯಕ್ಷ  
ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರತಿಭೆ ಶ್ರೇಯಸಿ ಸಿಂಗ್‌
2018ರ ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್‌ ಶೂಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿರುವ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರತಿಭೆ ಜಮುಯಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಗೆದ್ದಿರುವ ಬಿಜೆಪಿಯ ಶ್ರೇಯಸಿ ಸಿಂಗ್‌ ಕೂಡ ನಿತೀಶ್‌ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ದಿವಂಗತ ದಿಗ್ವಿಜಯ ಸಿಂಗ್‌ ಅವರ ಪುತ್ರಿ. ಮೊದಲ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲೇ ಶ್ರೇಯಸಿಗೆ ಸಚಿವರಾಗುವ ಭಾಗ್ಯವೂ ಒಲಿದಿದೆ.  ಮುಜಾಫರ್‌ಪುರದ ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಅಜಯ್‌ ನಿಶಾದ್‌ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಔರಾಯಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ರಮಾ ನಿಶಾದ್‌ ಕೂಡ ಸಚಿವರಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಜೆಡಿ(ಯು)ನ ಬಿಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್‌ ಯಾದವ್‌ 9ನೇ ಬಾರಿ ಸಚಿವರಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನಿತೀಶ್‌ ಸಂಪುಟಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ.
Nitish KumarJDUBiharcm oath

