ಶುಕ್ರವಾರ, 6 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

06 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026: ಈ ದಿನದ 10 ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳು

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 6 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:54 IST
Last Updated : 6 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:54 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Introduction
7

300 ಪತ್ರಕರ್ತರನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್‌ ಪೋಸ್ಟ್

RCBKannada CinemaFire accidentKarwarNamma MetroBMRCLTVLok SabhaTAXIBus fireWPLtop 10 news
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT