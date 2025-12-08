ಸೋಮವಾರ, 8 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewskarnataka news
ADVERTISEMENT

ಅಕ್ರಮ ಸಾಗಣೆ | 2024-25ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 2,960 ಟನ್‌ ಪಡಿತರ ಅಕ್ಕಿ ವಶ: ಮುನಿಯಪ್ಪ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 8 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 14:43 IST
Last Updated : 8 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 14:43 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Karnataka governmentKH MuniyappaRice smugglingAnna Bhagya schemeAnna Bhagya

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT