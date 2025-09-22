ಸೋಮವಾರ, 22 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
Caste Census | ಗಣತಿ ಆ್ಯಪ್‌ನಲ್ಲಿ 33 ಜಾತಿ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ, ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ತೆರೆ

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಇಂದಿನಿಂದ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 22 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 0:30 IST
Last Updated : 22 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 0:30 IST
ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮತಾಂತರಗೊಂಡು ಜಾತಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಧರ್ಮ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜಾತಿ ಬದಲಾಗದು. ಹೀಗಾಗಿ ಮತಾಂತರಗೊಂಡವರನ್ನು ಕ್ರೈಸ್ತರೆಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ
ಕೆ.ಎ. ದಯಾನಂದ, ಆಯೋಗದ ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
KarnatakaSurveyCaste Censusinternal reservation

