ಕಾಳಿಂಗ ಫೋಟೋಶೂಟ್‌ಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ನಂಟು: ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರ ವಿರುದ್ದ ಮೊಕದ್ದಮೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 4 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
Last Updated : 4 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿರುವ ಕೊಡಗಿನ ಇಬ್ಬರು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಈ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು.
-ಶಾಶ್ವತಿ ಮಿಶ್ರ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಜಾಗೃತದಳ.
KodaguSnakeForest DepartmentwildlifeWildlife SanctuaryKing CobracobraWildlife conservation

