ಗುರುವಾರ, 13 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewskarnataka news
ADVERTISEMENT

ಮೇಕೆದಾಟು: ಅನುಮತಿಗೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಲು ಕೇಂದ್ರದ ಬಳಿ ಸಂಸದರ ನಿಯೋಗ ಒಯ್ಯುವೆ –ಡಿಕೆಶಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 13 ನವೆಂಬರ್ 2025, 14:46 IST
Last Updated : 13 ನವೆಂಬರ್ 2025, 14:46 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
CongressBJPNarendra ModiMekedatu IssueMekedatu ProjectMekedatuSiddaramaiahKarnatakaDK ShivakumarCentral GovernmentTamil NaduKarnataka government

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT