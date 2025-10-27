ಸೋಮವಾರ, 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
karnataka news
ಸಾರಂಗಪಾಣಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ತಿರಸ್ಕಾರ: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮುಖಭಂಗ

ಹದಿನೇಳು ಸಾವಿರ ಮರ ಹನನ ತಪ್ಪಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ
ತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿ.ಡಿ
Published : 26 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 23:30 IST
Last Updated : 26 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 23:30 IST
ಪ್ರಸ್ತಾವವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಕೇಂದ್ರದ ಪರಿಸರ, ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಇದು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಜಯ.
-ಗಿರಿಧರ್‌ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾವಾದಿ
TumkurKarnatakaEnvironmentForest DepartmentCentral GovernmentMiningKarnataka governmentMining Area

