ಶುಕ್ರವಾರ, 5 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewskarnataka news
ADVERTISEMENT

SSLC ಪರೀಕ್ಷೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೂರು ಬಾರಿಯೇ ಇರಲಿದೆ, ಗೊಂದಲ ಬೇಡ; ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 5 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 10:55 IST
Last Updated : 5 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 10:55 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:DHIE Expressions: ಮಕ್ಕಳ ಜ್ಞಾನ ವೃದ್ಧಿಗೆ ಡಿಎಚ್‌ಐಇ ಸಹಕಾರಿ
DHIE Expressions: ಮಕ್ಕಳ ಜ್ಞಾನ ವೃದ್ಧಿಗೆ ಡಿಎಚ್‌ಐಇ ಸಹಕಾರಿ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವೈದ್ಯಕೀಯ: ಪ್ರವೇಶ ವಿಸ್ತರಣೆ
ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವೈದ್ಯಕೀಯ: ಪ್ರವೇಶ ವಿಸ್ತರಣೆ
KarnatakaSSLC ExamsSSLCMadhu Bangarappa

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT