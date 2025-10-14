Gaza Peace Summit: ಗಾಜಾ ಒಪ್ಪಂದದ ಘೋಷಣೆಗೆ ಸಹಿ

<p><strong>ಶರ್ಮ್ಅಲ್ ಶೇಖ್:</strong> ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಗಾಜಾ ಒಪ್ಪಂದದ ಘೋಷಣೆಗೆ ಖಾತರಿದಾರರಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ, ಈಜಿಪ್ಟ್, ಕತಾರ್ ಹಾಗೂ ಟರ್ಕಿ ದೇಶಗಳು ಸೋಮವಾರ ಸಹಿ ಹಾಕಿದವು.</p>.<p>ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸುಧಾರಿಸುವ ಭಾಗವಾಗಿ ಗಾಜಾ ಭವಿಷ್ಯ ಕುರಿತು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಜಾಗತಿಕ ಶೃಂಗದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಸಹಿ ಹಾಕಿದವು.</p>.<p>‘ಈ ಘೋಷಣಾ ಪತ್ರವು ನಿಯಮ, ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಸಹಿ ಹಾಕುವ ಮುನ್ನ ಹೇಳಿದರು. </p>.<p>ಭಾರತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ರಾಷ್ಟ್ರ: ‘ಭಾರತವು ಶ್ರೇಷ್ಠ ದೇಶವಾಗಿದ್ದು, ನನ್ನ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸದೆಯೇ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>