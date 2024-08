ಬಾಂಗ್ಲಾ ಹಿಂಸಾಚಾರ | ಈವರೆಗೆ 650 ಮಂದಿ ಸಾವು: UN ವರದಿ

ಜುಲೈ 16ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 4ರ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಹಿಂಸಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 400 ಜನ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 5 ಮತ್ತು 6ರ ನಡುವೆ ಸುಮಾರು 250 ಜನ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು 'Preliminary Analysis of Recent Protests and Unrest in Bangladesh' ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ 10 ಪುಟಗಳ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.