40 ತಾಲಿಬಾನಿಗಳನ್ನು ಕೊಂದ ಪಾಕ್ ಸೇನೆ

<p><strong>ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್</strong>: ಅಫ್ಗನ್ ತಾಲಿಬಾನ್ ನಡೆಸಿದ ಹಲವಾರು ದಾಳಿಗಳನ್ನು ತಾನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೇನೆ ಬುಧವಾರ ಹೇಳಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಗಡಿ ಘರ್ಷಣೆಯ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ತಾನು 40ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದಾಳಿಕೋರರನ್ನು ಕೊಂದಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. </p>.<p>ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆಕ್ರಮಿತ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಸ್ಪಿನ್ ಬೋಲ್ಡಕ್ ಪ್ರದೇಶದ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಥಳಗಳ ಮೇಲೆ ಅಫ್ಗನ್ ತಾಲಿಬಾನ್ ದಾಳಿ ನಡಿಸಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ 15–20 ಅಫ್ಗನ್ ತಾಲಿಬಾನಿಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸೇನೆ ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>ಫಿತ್ನಾ ಅಲ್ ಖವಾರಿಜ್ ಮತ್ತು ಅಫ್ಗನ್ ತಾಲಿಬಾನ್ ನೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಳ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ವರದಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೇನೆ ಹೇಳಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಫಿತ್ನಾ ಅಲ್ ಖವಾರಿಜ್ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ನಿಷೇಧಿತ ತೆಹ್ರೀಕ್–ಇ–ತಾಲಿಬಾನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ನ (ಟಿಟಿಪಿ) ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಅಫ್ಗನ್ ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಶಿಬಿರ ಧ್ವಂಸ</p>.<p>ಕರಾಚಿ (ಪಿಟಿಐ): ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕರಾಚಿಯ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಶಿಬಿರವಾದ ಅಫ್ಗನ್ ಬಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ (ಗ್ರಾಮ) ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಧ್ವಂಸ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ನಡೆದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ವೇಳೆ ಪೊಲೀಸರೊಂದಿಗೆ ಘರ್ಷಣೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಕೆಲವು ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸುಮಾರು 8000 ಅಫ್ಗನ್ನರು ತಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿನ ಮನೆ ಮತ್ತು ಅಂಗಡಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಹಾಗೆಯೇ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನು ಈಗ ಭೂಗಳ್ಳರು ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅಫ್ಗನ್ನರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಧ್ವಂಸ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೇಳೆ ಕೇವಲ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ನಡೆದವು. ಆದರೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ವಿವರಿಸಿದ ನಂತರ ಶಾಂತತೆ ಮರಳಿತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>