ಗುರುವಾರ, 21 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಕದನ ವಿರಾಮ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ: ಝೆಲೆನ್‌ಸ್ಕಿಗೆ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ?: ಲಾವ್ರೋವ್‌

ರಾಯಿಟರ್ಸ್
Published : 21 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 13:44 IST
Last Updated : 21 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 13:44 IST
2022ರಲ್ಲಿ ಉಕ್ರೇನ್‌ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ನಡುವೆ ನಡೆದಿದ್ದ ಮಾತುಕತೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ಖಾತ್ರಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉಕ್ರೇನ್‌ ಪಾಲಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
-ಸರ್ಗೆ ಲಾವ್ರೋವ್‌, ರಷ್ಯಾ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ
Russia Ukraine ConflictUKRAINERussiaVladimir PutinVolodymyr Zelenskyyceasefire

