ಶನಿವಾರ, 25 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಜಿ ರಾಣಿ, ರಾಜಮಾತೆ ಸಿರಿಕಿತ್ ಇನ್ನಿಲ್ಲ

ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ 1976 ರಿಂದ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಗಸ್ಟ್ 12 ರ ಪ್ರಯುಕ್ತ ‘ತಾಯಂದಿರ ದಿನ’ವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 25 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:30 IST
Last Updated : 25 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:30 IST
