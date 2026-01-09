ಅಮೆರಿಕ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ರಷ್ಯಾದ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಭಾರತೀಯರು; ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಮನವಿ

<p><strong>ಮಾಸ್ಕೊ:</strong> ಅಮೆರಿಕ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ರಷ್ಯಾದ ತೈಲ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಇದ್ದ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಭಾರತೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದ್ದರು ಎಂದು ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ. </p><p>ಈ ಸಂಬಂಧ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ದಾಖಲಿಸಿರುವ ರಷ್ಯಾ, ಸಾಗರಯಾನ ನಿಯಮ ಸಂಬಂಧ ಅಮೆರಿಕ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನು ಪಾಲಿಸುವಂತೆಯೂ, ನವವಸಾಹತುಶಾಹಿ ನೀತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುವಂತೆ ಕರೆ ನೀಡಿದೆ. </p><p>ಮರಿನೆರಾ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಉಕ್ರೇನ್ನ 17, ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಆರು, ಭಾರತದ ಮೂವರು ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದ ಇಬ್ಬರು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದ್ದರು ಎಂದು ಮೂಲಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ 'ರಷ್ಯಾ ಟುಡೇ' ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. </p>.ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ: ರಷ್ಯಾ ಕಳವಳ.ರಷ್ಯಾ ಧ್ವಜ ಹೊಂದಿದ್ದ ಹಡಗು ಬ್ರಿಟನ್, ಅಮೆರಿಕ ವಶಕ್ಕೆ.<p>'ಬೆಲ್ಲಾ-1' ಎನ್ನುವ 'ಮರಿನೆರಾ' ಹಡಗಿನ ಕುರಿತು ಪದೇ ಪದೇ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಉತ್ತರ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ತೈಲ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಅನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ರಷ್ಯಾದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯ ಆರೋಪಿಸಿದೆ. </p><p>ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಅಮೆರಿಕದ ಕ್ರಮವನ್ನು ರಷ್ಯಾ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿದೆ. </p><p>ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಅಮೆರಿಕದ ಹುನ್ನಾರದ ಭಾಗವಾಗಿ ಹಡಗನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಅಮೆರಿಕದ ಕೆಲವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ನವವಸಾಹತುಶಾಹಿ ನೀತಿಯನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಖಂಡಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದಿದೆ. </p><p>ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ಹಾಗೂ ಬಲವಂತದ ಕ್ರಮ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನಿನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ದು, ಹಡಗನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. </p><p>ಮಾನವೀಯ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತೈಲ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಹಡಗಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ನೆರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಕ್ಕನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಅವರು ತಾಯ್ನಾಡಿಗೆ ಮರಳಲು ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ. </p><p>ಡಿಸೆಂಬರ್ 24ರಂದು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದು ರಷ್ಯಾದ ಧ್ವಜ ಹೊಂದಿದ ಹಡಗು ಶಾಂತವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ತೈಲ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಮೆರಿಕದ ಮಿಲಿಟರಿ ಬಳಕೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ರಷ್ಯಾ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>