ಉಕ್ರೇನ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದ ರಷ್ಯಾ

<p><strong>ಮಾಸ್ಕೊ</strong>: ಈ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕದ ರಾಯಭಾರಿ ಸ್ಟೀವ್ ವಿಟ್ಕಾಫ್ ಅವರು ನಡೆಸಿದ ಸಭೆಯ ಬಳಿಕ ಉಕ್ರೇನ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಉಭಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಹೊಂದಿದ್ದ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬಗೆಹರಿದಿವೆ ಎಂದು ರಷ್ಯಾ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಸೆರ್ಗೆ ಲಾವ್ರೋವ್ ಗುರುವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಡಿಸೆಂಬರ್ 2ರಂದು ಪುಟಿನ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೀವ್ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಉಕ್ರೇನ್ ಸಮರವನ್ನು ಕೊನೆಗಾಣಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಸಭೆಯು ರಚನಾತ್ಮಕವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಲಾವ್ರೋವ್ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಅಲಸ್ಕಾದಲ್ಲಿ ಇದೇ ವರ್ಷ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಶೃಂಗ ಸಭೆ ವೇಳೆ ಪುಟಿನ್ ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ನಡುವಣ ಪರಸ್ಪರ ಕರಾರು ಏರ್ಪಟ್ಟಿರುವುದನ್ನು ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾತುಕತೆ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>'ಉಕ್ರೇನ್ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದ ಜೊತೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಹಾಗೂ ದೋಷಪೂರಿತ ಗ್ರಹಿಕೆ ಈಗ ಬಗೆಹರಿದಿವೆ ಎಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಂಬಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದು ಲಾವ್ರೋವ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಉಕ್ರೇನ್ನಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿವರೆಗೆ ಸುಸ್ಥಿರ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಬಲ್ಲ ಪೂರಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೂ ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಖಾತ್ರಿಯನ್ನು ರಷ್ಯಾ ಬಯಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಉಕ್ರೇನ್ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿಯೇ ಭದ್ರತೆಯ ಖಾತ್ರಿ ವಿಚಾರವನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸಾಮೂಹಿಕ ಭದ್ರತಾ ಖಾತರಿ ಕುರಿತು ಅಮೆರಿಕದ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ಉಕ್ರೇನ್ ನ್ಯಾಟೊ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ರಷ್ಯಾ ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ಉಕ್ರೇನ್ನಲ್ಲಿ ರಷ್ಯನ್ ಭಾಷಿಕರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಬೇಕೆಂಬುದು ನಮ್ಮ ಬಯಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದೂ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>