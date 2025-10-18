ಶನಿವಾರ, 18 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homeop ed editorial
ADVERTISEMENT

ಸಂಪಾದಕೀಯ | ದೆಹಲಿ: ಪಟಾಕಿಗೆ ‘ಹಸಿರು’ನಿಶಾನೆ; ಪರಿಸರ–ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಳಜಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ

ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಪಟಾಕಿಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ ಷರತ್ತುಬದ್ಧ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ. ಆ ಷರತ್ತುಗಳ ಪಾಲನೆ ಕಾಗದದ ಮೇಲಷ್ಟೇ ಆದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿಯೇನಿಲ್ಲ.
ಂಪಾದಕೀಯ
ಸಂಪಾದಕೀಯ
Published : 17 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 23:42 IST
Last Updated : 17 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 23:42 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Supreme CourtCrackersfirecrackersCrackers Blast

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT