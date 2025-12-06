ಶನಿವಾರ, 6 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಸಂಗತ | ಬೆಳೆಗೆ ತಕ್ಕ ಬೆಲೆ: ದೊರೆಯದಿರುವುದು ಏಕೆ?

ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಗಳಿಂದ ರೈತರು ವಿಮುಖರಾಗಲಿಕ್ಕೆ, ಬೆಳೆಗೆ ಸಮರ್ಪಕ ಬೆಲೆ ದೊರೆಯದಿರುವುದೂ ಕಾರಣ. ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಕುರುಡಾಗಿದೆ.
ರಾಹುಲ ಬೆಳಗಲಿ
Published : 5 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
Last Updated : 5 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
