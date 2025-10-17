ಶುಕ್ರವಾರ, 17 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
Photos | ದೀಪಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ದೀಪಗಳ ಬೆಳಕು: ಕುಂಬಾರನಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆವರೆಗೆ ಹಣತೆಯ ಪಯಣ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 17 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 9:47 IST
Last Updated : 17 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 9:47 IST
ಹಣತೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಮಣ್ಣನ್ನು ಹದಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.

ಹಣತೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಮಣ್ಣನ್ನು ಹದಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: ತಾಜುದ್ದೀನ್ ಆಜಾದ್

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ದೀಪಾವಳಿ: ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಪಾಲಿಸಿ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ದೀಪಾವಳಿ: ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಪಾಲಿಸಿ
ದೀಪಾವಳಿ: ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಪಾಲಿಸಿ
ಹದಗೊಳಿಸಿದ ಮಣ್ಣು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ದೀಪ ತಯಾರು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು.

ಹದಗೊಳಿಸಿದ ಮಣ್ಣು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ದೀಪ ತಯಾರು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು.

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: ತಾಜುದ್ದೀನ್ ಆಜಾದ್

ತಯಾರಾದ ದೀಪಗಳನ್ನು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ.

ತಯಾರಾದ ದೀಪಗಳನ್ನು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ.

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: ತಾಜುದ್ದೀನ್ ಆಜಾದ್

ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿದ ದೀಪಗಳನ್ನು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಸುಡುತ್ತಿರುವುದು.

ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿದ ದೀಪಗಳನ್ನು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಸುಡುತ್ತಿರುವುದು.

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: ತಾಜುದ್ದೀನ್ ಆಜಾದ್

ಸುಟ್ಟ ದೀಪಗಳಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಾಕುತ್ತಿರುವುದು.

ಸುಟ್ಟ ದೀಪಗಳಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಾಕುತ್ತಿರುವುದು.

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: ತಾಜುದ್ದೀನ್ ಆಜಾದ್

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ದೀಪಾವಳಿ: ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮನೆಗೆ ತರುವುದು ಮಂಗಳಕರವೆಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ದೀಪಾವಳಿ: ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮನೆಗೆ ತರುವುದು ಮಂಗಳಕರವೆಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ
ದೀಪಾವಳಿ: ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮನೆಗೆ ತರುವುದು ಮಂಗಳಕರವೆಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ
ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಯಾರಾದ ದೀಪಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು.

ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಯಾರಾದ ದೀಪಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು.

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ

ಗ್ರಾಹಕರು ದೀಪಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವುದು.

ಗ್ರಾಹಕರು ದೀಪಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವುದು.

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ

