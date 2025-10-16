ದೀಪಾವಳಿ: ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಪಾಲಿಸಿ

<p>ಪುರಾಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ದೊರೆಯಲಿದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದು, ದೀಪಾವಳಿಯ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸಿಗುವ ಲಾಭಗಳೇನು? ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಎಲ್. ವಿವೇಕಾನಂದ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರು ತಿಳಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. </p>.ವಾರದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಂಸಾಹಾರ ಸೇವಿಸಬಾರದಂತೆ: ಕಾರಣವೇನು?.<p>ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ, ಆ ತಪ್ಪುಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.</p><ul><li><p>ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಋತುಚಕ್ರದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಐದು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ ಹೇಳುತ್ತದೆ.</p></li><li><p>ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಉಪವಾಸ ವ್ರತ ಆಚರಿಸಬೇಕು.</p></li><li><p>ಉಪವಾಸ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.</p></li><li><p>ಉಪವಾಸ ವ್ರತ ಮಾಡುವ ದಿನ ತಲೆಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು.</p></li><li><p>ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವವರು ನಿರ್ಜಲ (ಏನನ್ನೂ ಸೇವಿಸದೆ) ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರು, ಹಾಲು, ಹಣ್ಣು ಸೇವಿಸಬಹುದು.</p></li><li><p>ಉಪವಾಸದ ದಿನದಂದು ನಕರಾತ್ಮಕ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಾರದು. ಮಂತ್ರಗಳ ಪಠಣೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಶುದ್ಧಮಾತು ಹಾಗೂ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ ಹೇಳುತ್ತದೆ.</p></li><li><p>ಬೇರೆಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸುವುದು, ಜಗಳ ಮಾಡುವುದು, ಅಸೂಯೆ ಪಡುವುದನ್ನು ಮಾಡಲೇ ಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.</p></li><li><p>ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವ ದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಲಗಬಾರದು.</p></li><li><p>ಉಪವಾಸದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ದೈಹಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಬಾರದು.</p></li><li><p>ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಮಲಗಬಾರದು, ಚಾಪೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.</p></li><li><p>ಉಪವಾಸದ ದಿನದಂದು ಅನುಚಿತ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬಾರದು. ಉದಾಹರಣೆ: ಸ್ಮಶಾನ ಅಥವಾ ನಿರ್ಜನ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬಾರದು. ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೋಗಬಹುದು.</p></li></ul><p>ಇಂತಹ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ ಉಪವಾಸ ವ್ರತ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸಂಕಲ್ಪ ಈಡೇರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ ಹೇಳುತ್ತದೆ. </p>.ದೀಪಾವಳಿ: ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮನೆಗೆ ತರುವುದು ಮಂಗಳಕರವೆಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ